Estos son los cambios que trae la reforma a la Ley de Educación

¿Otra vez tendré que decidir entre si estudio FIMA, Quibio o Sociales? ¿Ya no tendré que dar Examen de Acceso a la Educación Superior (EAES)? Aunque los hayas leído en las redes sociales, debes saber que no es verdad. La reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe (LOEI), que pasó el segundo debate, el 9 de marzo del 2021, no señala eso.

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), señaló que lo que suprime es la prueba Ser Bachiller, que desde abril de 2020 ya no se usa para fines relacionados con la educación superior. Hasta 2019 les servía a los jóvenes para graduarse en el colegio y además los evaluaba para ingresar a la universidad.

Jimmy Candell, presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea, explicó que lo que hace la Ley es separar las evaluaciones, que no podrán ser tomadas en un mismo examen. Por lo que deberá haber una prueba para finalizar el bachillerato y otra para el acceso a la educación superior.

Es así que las reformas no modifican el proceso de acceso a la universidad que se encuentra enmarcado en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) que establece que para acceder a un cupo “se debe evaluar las capacidades y competencias de las y los aspirantes y su desempeño académico en la educación media”.

La reforma también trae un nuevo escalafón docente. Quien ingresa al magisterio ganará 2,5 salarios básicos unificados, es decir una base de $ 1.000, 200 dólares más que la base actual (800). A partir de eso existirán 10 categorías.

Otro punto tiene que ver con la separación del examen de grado del filtro para acceder a un cupo en la universidad. Eso ya ocurre desde abril del 2020. Existe un Examen de Acceso a la Educación Superior (EAES), manejado por Ineval y Senescyt.

Otras reformas a la LOEI:

- Eliminación del bachillerato general unificado y se restituyen el bachillerato por especialización.

- Recuperación de las diez categorías del escalafón del magisterio que durante el correísmo se redujeron a siete.

- Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional retomarán los 26 establecimientos que estaban a su cargo antes de 2011, con lo que regresarán los colegios y escuelas con modalidad fiscomisional que contarán con financiamiento parcial del Estado.

- El docente tendrá el derecho a la jubilación a los 30 años de servicio sin límite de edad para el magisterio.

- La jornada ordinaria semanal de trabajo del docente será de 40 horas, de lunes a viernes, distribuidas en 6 horas diarias