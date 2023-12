La sofocante atención prima en el hospital del IESS de Milagro

Es lo más parecido a un horno. Los pacientes agitan sus manos para ventilarse mientras esperan ser atendidos por los médicos. Otros, en cambio, lo hacen con los resultados de los exámenes o cualquier documento que tengan a la mano. Esta ‘calurosa’ situación lleva seis meses en el hospital Federico Bolaños Moreira, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), inaugurado en 2004, en Milagro, Guayas, debido a que el sistema central de aire acondicionado y ventilación no funcionan.

Los familiares de enfermos, médicos y demás personal de salud llevan aparatos eléctricos para aplacar el calor durante la jornada, y más en una localidad como Milagro, cuyo clima es tropical y que en diciembre su temperatura bordea los 30 grados centígrados y la humedad está en 60%.

Fuera del área de consulta externa, Bolívar Zambrano grita de inconformidad por una supuesta mala atención. Él lleva a su esposa a un tratamiento continuo y asegura que lo que sucede en el interior de la casa de salud es caótico, debido al problema en el sistema de aire, en las zonas de espera la escena se repite: gente soplándose.

Los pacientes no solo tienen que llevar sus medicinas o insumos, sino hasta ventiladores. Cortesía

Christian, médico especialista de la casa hospitalaria y quien pidió la reserva de su identidad, admite que en estas sofocantes condiciones se atienden y hospitaliza a pacientes, se realizan cirugías, toda clase de exámenes, curaciones, entre otros procedimientos.

Confirma que este problema se originó hace seis meses, primero en ciertas áreas, pero luego empezó a afectar “zonas críticas como Quirófano, Terapia Intensiva y Emergencia”. Según él, la administración ha tratado de resolver la situación ubicando aires acondicionados individuales (tipo Split) en diferentes áreas, sin embargo, según su cálculo, en un 80% el hospital no cuenta con la climatización adecuada.

“Se supone que como médicos debemos garantizar el confort del paciente, pero aquí nos toca explicar la situación y poner a escoger al paciente, si es que prefiere quedarse o no en esas condiciones”, menciona.

Que la atención se dé en estas condiciones va en contra de lo que estipula la Ley Orgánica de la Salud. En los artículos 180 y 181 se establece que la autoridad sanitaria nacional (Ministerio de Salud Pública) debe regular y controlar el funcionamiento adecuado de las casas asistenciales de cualquier tipo y además garantizar una atención oportuna.

Juana Morán tiene a su madre hospitalizada en este centro y ella le contó que la utilización de ventiladores por parte de pacientes o trabajadores de la salud es para evitar el sofoco de los pacientes. “El hospital no tiene medicinas, no vale el (aparato de) rayos X y, además, el calor es insoportable”, se queja.

“Entras al hospital y apesta. Enseguida te das cuenta de que algo no está bien”, señala por su parte Jorge, otro especialista que pidió no ser identificado por temor a perder su trabajo. Él sostiene que la situación es delicada, pues la humedad y el calor pueden agravar casos no tan complejos.

“Estamos a puertas de la época invernal. Llegarán los mosquitos y al no haber climatización ni buena ventilación se van a propagar dentro del hospital. Tendremos casos de pacientes que llegaron por cosas sencillas que terminarán con dengue y paludismo”, advierte.

Sobre este y otros riesgos advierte el médico ocupacional, Eduardo Álvarez, pero no solo al paciente sino al personal médico. Enfatiza que puede aumentar la posibilidad de complicaciones relacionadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y dérmicas.

Usuarios y trabajadores llevan sus propios ventiladores para en algo disminuir la humedad y daños que genera el calor.



El profesional también indica que el calor aumenta la temperatura corporal y, por consiguiente, “da paso a la deshidratación” que complica si es que se quiere mantener a un paciente hemodinámicamente estable.

Sobre la humedad, Álvarez también pondera que esta puede generar un ambiente “propicio para el crecimiento de hongos, ácaros, moho en las paredes, afectando la calidad del aire y la salud respiratoria”.

La Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE, por sus siglas en inglés) estableció, en 2013, el ‘Estándar 170-2013’ en el que se establecen parámetros de ventilación para las instalaciones de atención médica. Según conoció EXPRESO, estos lineamientos son los que se aplican en esta casa hospitalaria de Milagro y en otras del país.

El hospital de Milagro colapsó en tiempos de pandemia, fue uno de los pocos que pudo tener insumos cuando llegó la COVID 19 a Ecuador. Adrián Contreras

El documento señala que la temperatura óptima de espacios como quirófanos, salas de espera y otras áreas, va de los 20 a 24 grados Celsius. Si en este cantón la temperatura promedio bordea los 32 grados centígrados y la sensación térmica llega a los 36, la percepción de calor es 10 grados mayor a la que debería tener el hospital.

El médico Pablo Herrera, exjefe de personal del Hospital Naval de Guayaquil, explica que la climatización es parte de las “líneas vitales” de los centros que brindan atención médica y, además, explica que un ambiente óptimo influenciará en la percepción de calidad de servicio que tengan los pacientes.

Por otro lado, Herrera señala que en Ecuador los recursos económicos son “deficientes”. Esto frena los planes de mantenimiento de aires acondicionados, pues los directivos deben escoger qué cosas se deben priorizar en las casas hospitalarias, con el poco dinero que llega de parte del Estado y que incluso llega por debajo de la estimación más económica.

Explica, además, que esto ha obligado a que la tecnología en la red de salud tenga un retraso de al menos diez años en comparación con otros países, situación que compromete la calidad de servicio que reciben los aportantes del IESS, no solo en Milagro.

Sin respuesta

El IESS, en silencio ante la necesidad

EXPRESO intentó obtener respuestas y a su vez conocer la solución a este problema, pero en distintas instancias de comunicación del IESS se negó la atención. El pasado 29 de noviembre se acudió a la casa de salud, pero no se permitió un acercamiento, pues se dijo que la responsable del área estaba de vacaciones. A la vez, se solicitó respuestas a la dirección provincial y nacional del IESS, pero hasta el cierre de esta edición no hubo contestación alguna de ninguna de las partes.

