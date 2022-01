Alerta 🇪🇨 | En la sesión ordinaria #3 del Pleno del #CPCCS no se me permitía ingresar, luego se me sacó del zoom y finalmente se me bloquea pare que no ingresé a la sesión y no ejerza mi votación en relación a analizar aportes ciudadanos al reglamento del concurso de #Contraloria pic.twitter.com/F7R1DTbHII