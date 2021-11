Álvaro Pulido Vargas es un empresario colombiano con una fortuna amasada a la sombra de Álex Saab. Juntos se asociaron en 13 empresas que se establecieron en diferentes países. En Ecuador crearon el Fondo Global de Construcciones (Foglocons).

Vargas, cuyo nombre real es Germán Rubio, sentenciado por drogas en Francia y por quien EE.UU. ofrece una recompensa de $ 10 millones, ingresó cinco veces a Ecuador entre 2010 y 2013. Todos sus viajes eran de uno o dos días, usó vuelos privados e hizo el control migratorio en las salas VIP. La única vez que se quedó tres días en el país fue del 10 al 13 de septiembre de 2012. El 19 de ese mes constituyó Foglocons en la Notaría 37 de Guayaquil.

Un hecho irregular se da justamente en la creación de la compañía. En el acta de constitución, la notaria Wendy Vera señala que Pulido Vargas comparece ante ella y que se trata de un “ejecutivo, colombiano, de tránsito por esta ciudad”. Según el registro migratorio, ese día él no estaba en el país.

Este Diario buscó a la notaria Vera y dejó un mensaje con su secretaria. No respondió.

La última pista sobre Pulido es del 5 de marzo de 2013. Ante Migración consignó su entrada desde Bogotá. Pero no hay registro de salida. Poco después se convirtió en prófugo de la justicia, tras conocerse que su empresa lavó dinero a través del sistema Sucre, creado por Hugo Chávez, a quien Pulido Vargas conocía personalmente.

Su fortuna de cientos de millones de dólares, según EE.UU., se debe precisamente a los contratos con el régimen de Chávez y al narcotráfico.

Junto con Saab se involucró en la trama de corrupción por la construcción de 25.000 viviendas sociales en Venezuela.

En esta tiene un rol Luis Sánchez Yánez, accionista de Foglocons y hermano del asesor de Rafael Correa en 2010, Jaime Sánchez Yánez.

Él registró 19 visitas a Ecuador. El 5 de marzo del 2013 ingresó de Bogotá en avión privado, junto con Pulido Vargas.

Ambos exportaron a Venezuela materiales de construcción: cables eléctricos y palets. En el sistema Sucre se movieron $ 296 millones. Pero ante el Servicio de Aduana, los insumos no sobrepasaban los $ 3 millones. No solo se inflaron las facturas, también se falsificaron documentos para simular exportaciones, ya que los contenedores no tenían la carga reportada. Además, las empresas destinatarias eran del mismo grupo de Saab-Pulido o eran del Estado, como los “supermercados de la revolución” Red Abastos Bicentenario.

Todo esto se confirma tras las últimas comparecencias de Carola Ríos, directora del Servicio de Aduanas, y Jorge Zavala, abogado de Pulido, a la Comisión de Fiscalización.

El martes 9 de noviembre de 2021, se conoció además que Ecuador pidió, en 2013, al Servicio de Aduana venezolano información sobre las exportaciones ficticias. Hasta el momento su director es José Cabello, hermano de Diosdado Cabello, expresidente de la Asamblea, acusado de narcotráfico y lavado. José Cabello no entregó la información al Ecuador.