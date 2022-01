Casi al finalizar el segundo año de la pandemia, son miles los ecuatorianos que no pudieron reponerse de los estragos que provoca en el organismo el nuevo coronavirus que contagia el COVID-19. Murieron tras enfermar gravemente. Sin embargo, hay quienes han ido contando las veces, en las que el virus los enfermó una y otra vez. ¿Cuántas? Tres, dice María Gómez. Cuatro, asegura Wellington Echeverría Matute, una especie de ‘récordman’ criollo. Lo siguiente es el historial de dos guayaquileños que sobrevivieron a la COVID, con procesos distintos y, más que seguro, con variantes diferentes.

El COE y Guayaquil coinciden en la gravedad, pero difieren en las medidas Leer más

Wellington Echeverría es dueño de una licorería en Sauces 6 -La Bodeguita-. Fue justo ahí, del otro lado del mostrador de su negocio, donde cierto día del que no tiene conciencia clara, contrajo aquel virus que le dejó de herencia una hipertensión temprana y provocó el contagio de su esposa y de sus dos hijos. “Tengo 34 años y antes nunca se me había subido la presión. Ahora eso es un tema recurrente en mi salud”.

¿Cómo se contagió? No lo sabe a ciencia cierta, aunque lo presume. “Tengo un negocio en el que siete días a la semana atiendo personas. Tuvo que haber sido ahí”. Aquel sábado 14 de marzo, en el último fin de semana previo a la cuarentena, se enfermó un colaborador. Dos días después, ya encerrados, cayó él. Fiebre, malestar general... le siguieron su esposa y sus dos hijos, una niña de 11 y un niño de un año.

Tras 15 días, la enfermedad decayó. “Mi esposa y mis hijos la superaron sin complicaciones. En mi caso, no tuve secuelas pulmonares, aunque sí hubo momentos en el que me ahogaba. Tuve que hacer nebulizaciones. Se me inflamaron los ganglios a un costado de las orejas, por lo que tuve que dormir sentado por dos semanas. Al final, solo me quedó como secuela una hipertensión de la que nunca había padecido”.

Wellington recurre al registro del sitio web Healthvana para precisar la fecha en la que recayó ese mismo 2020 con la COVID. El 8 de diciembre volvió a dar positivo. “Pienso que más allá del cuidado, el distanciamiento y las mascarillas, en mi caso, padecer de asma me volvió vulnerable. No sé”. En agosto de 2021 volvió a contagiarse. En estos días, él y su familia están sintiendo los síntomas que provoca la variante ómicron. Él dice que no conoce de un caso similar, pero se considera un récordman. “Pude sobrevivir al COVID una y otra vez. Por suerte, sigo acá”.

En el país, unas 21.545 personas murieron por COVID (cifra de casos confirmados oficialmente). Otras 457.489 dieron positivo a las pruebas PCR. De estas, 423.688 se recuperaron, según la información del portal CoronavirusEcuador.com. No hay cifras de personas reinfectadas. El Ministerio de Salud Pública tampoco las tiene, según una respuesta entregada a Diario EXPRESO por su área de Comunicaciones.

CASOS 219.778 reinfecciones posibles se han presentado en el mundo. Esta información la recoge un rastreador global web.

Sin embargo, así como Wellington Echeverría hay muchos. Uno de ellos es María Gómez, una ingeniera química de 27 años. La primera vez que descubrió que estaba contagiada ocurrió en pleno encierro. El 24 de marzo de 2020. Para entonces, se sabía que en la empresa en la que trabaja su suegro existían muchos contagios. “Incluso los dueños ya estaban con oxígeno. Los síntomas que me dieron fue taquicardia, dolor de pecho, cansancio excesivo, dolor de cuerpo, tos y en ocasiones sentía que me ahogaba. Mi suegro, de 62 años, y yo tuvimos los mismos síntomas. En ese tiempo solo hacían las pruebas el Ministerio de Salud. Llamé para solicitarles una, pero me dijeron que no había disponible. Tomamos paracetamol y mucho té”.

La vacunación, la mayor respuesta que se tiene para la pandemia Leer más

La segunda vez para esta ingeniera química fue en abril de 2021. Una sobrina política se operó y llegó de visita, dos días después los llamó para decirles que había dado positivo al COVID. “Nos hicimos las pruebas, pero salieron negativas. Cinco días después, toda la familia de mi esposo se hizo la prueba y salió positiva. El 19 de abril, en la noche, comencé a sentir dolor intenso en el cuerpo, fiebre, tos seca y al tercer día perdí el olfato (no podía percibir ningún aroma) y, por ende, el gusto, por dos semanas. Tomamos, con mi esposo medicina recetada por médicos”.

PRUEBAS El Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI) ha tomado 2’187.626 muestras para RT-PCR COVID-19 de las cuales 559.950 son casos confirmados.

Pero la COVID le tenía guardado un tercer encuentro. Esto sucedió en la fase posvacunación. “El 28 de diciembre pasado, mi suegra dio positivo a COVID- 19, con la variante ómicron (comprobado por prueba de hisopado PCR) y toda la familia que se reunió en la Navidad comenzó con los mismos síntomas: dolor de garganta, de cabeza y de cuerpo; cansancio, náuseas, secreción nasal y tos seca. No me hice la prueba, pero varios miembros de la familia sí, y dieron positivo”.

Esta guayaquileña considera que, tras haber vivido las tres etapas de la COVID, cree que este es el final, porque “ha sido mucho más suave”. Y después de dos años de pandemia se atreve a asegurar que, “gracias a Dios, no pasó a mayores”. No perdió a ningún familiar cercano.

En el planeta se calcula que existen unos 219.778 casos sospechosos de reinfecciones, según el rastreador global bnonews.com. En España, solo en Cataluña se registran unas 28.000 reinfecciones, de acuerdo con una información reciente. En 330 de los casos son personas que enfrentaron a la COVID en tres ocasiones, con un período de al menos dos meses entre un contagio y otro.