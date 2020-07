Sobornos: Fiscalía pidió se ratifique la sentencia para Correa y 17 procesados

El tercer día de audiencia de apelación en el caso Sobornos 2012-2016 concluyó con las réplicas de parte de los sentenciados por cohecho agravado. Previamente la Fiscalía en su exposición había solicitado al tribunal presidido por el juez David Jacho que deseche el recurso de apelación presentado por los 20 procesados.

En una larga intervención la fiscal Diana Salazar solicitó a los jueces que ratifiquen la condena de ocho años de cárcel impuesta al expresidente Rafael Correa, sus cercanos colaboradores y empresarios señalados por ser parte de una estructura criminal conformada para la recepción y distribución de aportes ilegales de contratistas del Estado.

De la apelación de la Procuraduría la fiscal dijo que no tiene nada que decir sobre el recurso

Salazar replicó todos los puntos expuestos por los defensores que buscan la nulidad y revocatoria de la sentencia dictada el pasado 7 de abril y notificada por escrito el 26 del mismo mes.

La fiscal insistió en los argumentos del juicio. Eso es la existencia de la estructura de corrupción misma que había establecido oficinas paralelas a las que les fueron asignadas a algunos funcionarios del gobierno anterior, como el caso de Pamela Martínez, exasesora de Correa y exjueza constitucional. Esos espacios se pagaban con fondos del Estado.

Ratificó que los delitos principales en el caso fueron cometidos por los funcionarios públicos. Explicó que la coautoría se da por el quebrantamiento conjunto de un deber. Expresó que cada sentenciado desde el sitio asignado incumplió con su deber. Por esa razón consideró que no son válidas las justificaciones de que: no firmaron contratos o no recibieron dinero o no participaron de reuniones.

De Vinicio Alvarado, prófugo en Venezuela, recordó que intervino como proveedor y recibió dádivas. Como accionista mayoritario de Creacional recibió dádivas bajo el concepto de pago de servicios. De la asambleísta Viviana Bonilla reiteró que se le entregó dinero en efectivo y se evidenció cruce de pagos para su candidatura a la alcaldía de Guayaquil por almuerzos, sánduches y otros servicios. Para ellos y los 16 procesados restantes pidió se ratifique la condena impuesta en primera instancia.

La responsabilidad de Correa se evidenció en la recepción de los 6.000 dólares que, según la Fiscalía, provenían de los fondos administrados por Pamela Martínez y eso probaría que el exmandatario estaba en pleno conocimiento de los sobornos. Por ese argumento solicitó que se ratifique su condena.

Al final de la audiencia de este miércoles 1 de julio realizaron sus exposiciones las defensas de Alvarado y Bonilla para insistir en que se ratifique la inocencia. La diligencia continuará este jueves 2 de julio a partir de las 10:30.