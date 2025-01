¿En qué situación quedaría Verónica Abad si se acepta nueva acción de protección?

La última acción de protección presentada por la vicepresidenta Verónica Abad podría definir si retoma o no sus funciones. Sin embargo, el que deba o no asumir la Presidencia dependerá de si el presidente Daniel Noboa deja el cargo debido a la campaña 2025.

Actualmente, el primer mandatario está en funciones. Esto después de pocos días en los que encargó la Presidencia para hacer proselitismo. Para eso emitió el Decreto Ejecutivo 500, aunque después lo derogó tras el asesinato del alcalde de Arenillas Eber Ponce, el 12 de enero pasado.

Justamente ese es uno de los decretos que la defensa de Abad cuestionó en su acción de protección debido a la vulneración de derechos, entre ellos, los políticos.

En la acción presentada se leen también los cuestionamientos al Decreto Ejecutivo 494 con el que se designó como vicepresidenta a Cynthia Gellibert.

Sobre eso, Abad planteó en su acción: “me impide el ejercicio del cargo para el que fui elegida por el pueblo ecuatoriano, por causas que no existen en la Constitución, afectando gravemente al sistema democrático y la estabilidad institucional”.

Según Miguel Molina, director de Escuela de Derecho la UIDE, la acción de protección es una vía adecuada, sobre todo porque fue presentada ante la justicia constitucional ordinaria y no en la Corte Constitucional.

¿Abad asumiría la Presidencia?

Sin embargo, el escenario que se abre ante la eventual posibilidad de que la acción de protección sea aceptada es que la vicepresidenta recobre sus funciones como segunda mandataria. Pero esto no implica que será presidenta, necesariamente.

Abad argumenta que, al ser Noboa uno de los candidatos a la Presidencia este debía solicitar licencia sin sueldo mientras dure la campaña. En ese escenario, le correspondería asumir el cargo. Pero, el primer mandatario decidió no pedir esa licencia y ha optado por escoger días específicos para la campaña. Justamente, eso ocurrió desde las 17:00 del jueves pasado y dejó a Gellibert a cargo del Ejecutivo.

Según Molina, la acción de protección serviría para que la justicia reconozca que se vulneraron los derechos para reparar y restituir a la vicepresidenta en sus funciones. Por su parte, la constitucionalista Ximena Ron señaló que el decreto que está en discusión es el 494. “Podría el juez determinar que (el decreto) vulnera derechos constitucionales y dejarlo sin efecto. Entonces Abad seguiría siendo la vicepresidenta”, señaló.

Coincide con Molina en que, mientras no exista un encargo de la Presidencia, Abad no podría asumir ese encargo. “El problema es que eso (acción de protección) no está atado en este momento al pedido de licencia. Daniel Noboa está haciendo claramente campaña política sin ella. Entonces me parece que el efecto práctico desaparece”, indicó Ron.

Molina además considera que existe una intención del primer mandatario por cometer un fraude a la Constitución. Esto porque la normativa establece las funciones de la vicepresidenta y los casos en los que debe asumir la Presidencia.

