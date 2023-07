Sinohydro, 25 procesados van a audiencia preparatoria de juicio

Este miércoles 26 de julio, a las 08:30, será el primer intento por instalar la audiencia preparatoria de juicio para 25 de los 40 sospechosos de posible cohecho en el caso de corrupción Sinohydro. La Fiscalía no halló elementos que demuestren que los otros 15 investigados hayan cometido el posible delito.

El conjuez Bayardo Espinosa, que convocó a las partes para la diligencia, se sustentará en el dictamen acusatorio tras la resolución de los posibles vicios de procedimiento, procedibilidad y nulidades que se presenten.

Según la Fiscalía, entre 2009 y 2018 funcionarios públicos habrían recibido sobornos de la empresa china Sinohydro, a cargo del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.

Esos dineros se habrían triangulado a través de falsas consultorías de la empresa Recorsa, de propiedad del abogado Conto Patiño. Según la fiscal Diana Salazar, los supuestos sobornos habrían alcanzado la cifra de 76 millones de dólares y equivaldrían a un 4 % del monto de una de las obras emblemáticas del gobierno del expresidente prófugo Rafael Correa.

De los 25 señalados por la Fiscalía, la Procuraduría solo presentó acusación particular para 21. La acusación particular es importante en un proceso para efectos del pago de la reparación integral.

¿Quién puede presentar acusación particular? Según el artículo 432 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) la víctima, por sí misma o a través de su representante legal, sin perjuicio de la facultad de intervenir en todas las audiencias y de reclamar su derecho a la reparación integral, incluso cuando no presente acusación particular.

En el caso Sinohydro, la Procuraduría acusó a 21 de los 25 sospechosos de quienes la Fiscalía encontró elementos de su posible responsabilidad. Lo hizo en dos partes. Envió un primer documento con 18 nombres y luego otro con tres más.

El representante de ese organismo apunta como responsable del ilícito al expresidente Lenín Moreno. Dice que hay graves indicios que determinan su posible responsabilidad penal dentro de la trama de corrupción del proyecto Coca Codo Sinclair.

Son citados al menos 13 elementos, que en caso de un juicio se convertirán en pruebas. Entre ellos, una entrevista en la que el exconsejero presidencial Santiago Cuesta habría señalado que el exmandatario “tuvo injerencia para que la empresa Sinohydro sea declarada ganadora para el proyecto Coca Codo Sinclair”.

Se suman pericias de diálogos, oficios y versiones como la del exvicepresidente sentenciado por corrupción Jorge Glas. Dijo que “al señor Conto Patiño lo conocí en una cena en un chifa de Quito, el embajador de China me indicó que él había ayudado a Sinohydro. Posteriormente me indicaron que por orden del señor presidente Lenín Moreno, todos los temas tenían que ser tratados con el señor Macías Carmigniani”.

Cuando se inició el caso, Moreno se pronunció a través de redes sociales. “Nunca tuve responsabilidad, atribuciones ni capacidad de influir sobre los proyectos estratégicos durante el gobierno de Rafael Correa. Me enfrento a su feroz persecución y venganza”.

Hay asistencias internacionales en el caso en las que se mencionaría también a su esposa Rocío González. A ella se la señala por presuntamente solicitar “por medio de correos electrónicos enviados desde la empresa Recorsa perteneciente a la familia Patiño, cubrir gastos de ella y su familia”. Se menciona un cheque de 19.432 dólares para la compra de muebles, entre otros indicios.

A Irina Moreno, hija del expresidente, la Procuraduría la señala por supuestamente recibir, entre 2012 y 2013, transferencias de Recorsa. A Guillermo Moreno le endosan depósitos de Ginepri. De la misma empresa se habrían hecho pagos para Edwin Moreno.

Conto Patiño, representante legal de Recorsa, habría recibido 76 millones en transferencias por comisiones por representación de la china Sinohydro. Esos son parte de los señalamientos que se harán durante la audiencia preparatoria de juicio por parte de la Procuraduría, que en su mayoría coinciden con los de la Fiscalía.

Acusación particular

Procuraduría como víctima

El 1 de junio y el 12 de julio la Procuraduría llegó a la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia para presentarse como acusadora particular en representación del Estado y como víctima del presunto delito de cohecho. Jorge Abelardo Albornoz Rosado, en representación del Estado, reconoció en la Corte la firma de los dos escritos presentados en este caso.

El detalle

Duración. Por la cantidad de sospechosos, se ha programado que la audiencia demore varios días. Se hará de forma presencial y por la plataforma Zoom.