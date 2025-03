El silencio del CNE debilita la fuerza del Poder Electoral

Los reproches al Consejo Nacional Electoral (CNE) por la falta de control se exponen por segunda vez en el balotaje. El organismo no se ha pronunciado sobre la obligación que tienen los funcionarios de elección popular para pedir licencia en caso de optar por la reelección, y parecería que las supuestas omisiones en su papel de árbitro de los comicios se repetirán.

A eso se suma que tampoco ha llamado la atención a ninguno de los dos postulantes: el candidato-presidente Daniel Noboa, ni la aspirante del correísmo, Luisa González, tras las acusaciones de supuestos vínculos con el narcotráfico, como lo mencionaron ambos en el debate.

Al CNE se lo ha cuestionado por esta actitud e incluso ayer la Asamblea Nacional le advirtió que no tiene competencia para conceder una eventual licencia a Noboa, luego de que el mandatario le notificó el jueves que realizará actividades proselitistas. Sin embargo, de las críticas se pasaría a un escenario de debilitamiento de esa autoridad.

La fortaleza que debería tener el Poder Electoral habría decaído. “Lamentablemente el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) han perdido el control sobre la campaña. No han podido ni van a poder detener al presidente-candidato de que haga uso de su tiempo ni medios, y va a ser difícil para ellos porque tampoco tienen las herramientas jurídicas”, dice Nicanor Moscoso, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), actual CNE.

El extitular de la Función Electoral considera que, en contraste, en plenas elecciones, quien sí tendría el poder político y el control es Noboa. De lo contrario, “ya lo habría descalificado”, opina.

Reiterada falta de control

Este escenario ya se esperaba por los anteriores incumplimientos en el control, observa Medardo Oleas, exrepresentante del TSE.

“Es un absurdo. Noboa tiene que cumplir la ley. No existe ninguna salvedad para el candidato-presidente. Pero si el CNE no controla ni los montos de las inversiones que se gastan en la campaña, tampoco quiere hacer cumplir la ley cuando tiene esa obligación”.

Además, alerta sobre arbitrariedades futuras, pues “se abre las puertas a que todo el mundo piense que puede hacer lo que le da la gana”, subraya el experto.

La aparente tranquilidad de parte de los candidatos también se daría por el peso que tendrían en el Poder Legislativo. “Ambos saben que sería muy difícil que los sometan a un juicio político porque manejan las fuerzas políticas en la Asamblea”, observa Moscoso. Sin embargo, Oleas ve factibilidad de sanciones en las denuncias electorales.

EXPRESO consultó a los cinco integrantes del CNE sobre las posibles medidas que tomarán para controlar las extralimitaciones de los candidatos, pero solo una vocal respondió.

Los integrantes del Consejo Electoral

Elena Nájera

Apunta al CNE como responsable. “Lo que se vive en el país es responsabilidad del CNE, representado por sus 4 consejeros. He insistido en discutir sobre la licencia y no se dio paso. Se trataron de delincuentes los dos, ¿y aquí no pasa nada?”.

Diana Atamaint

Su asesor sugirió consultarle a la consejera este tema en un taller el lunes.

Enrique Pita

Su asesora ofreció una entrevista para la próxima semana.

José Cabrera

Su asesor dijo que le comunicaría a la consejera, pero no hubo respuesta.

Esthela Acero

No hubo respuesta a llamadas ni mensajes al vocal ni su asesor.

