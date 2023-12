Siempre se trató de impunidad

Semana de votaciones a regañadientes en la Asamblea Nacional: el martes 19, los correístas votan a favor de la ley de emergencia económica del presidente Daniel Noboa luego de pasarse toda la sesión hablando pestes de ella: que olvida a los agricultores, que se burla de los estudiantes, que sólo beneficia a los capitalistas... Hasta que no sirve para nada llegan a decir los legisladores correístas antes de darle el sí, disciplinado y en bloque. La víspera, el lunes 18, socialcristianos y oficialistas apoyan un proyecto de resolución, propuesto por Construye, para expresar el respaldo de la Asamblea a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, a propósito de sus actuaciones en el caso Metástasis: votan sin decir esta-boca-es-mía y, de inmediato, en esa misma sesión, vuelven a la tarea de despejar el camino y avanzar un paso más hacia el juicio político de... ¡la fiscal general del Estado! Son las miserias de los pactos secretos: con ellos, todo lo público se vuelve un simulacro.

La pregunta, en ambos casos, es la misma: ¿a cambio de qué? “No tenemos la necesidad o queremos bloquear esta iniciativa”, decía con respecto a la Ley de Eficiencia Económica del gobierno la correísta Victoria Desintonio. “¿Vamos a lograr algo oponiéndonos?”, se preguntaba su compañera de bancada Mónica Salazar. La cuestión, en realidad, es otra: ¿qué lograron no oponiéndose? Porque los correístas no dan puntada sin hilo y esto de verlos votar por una ley que no les gusta no es normal. Más aún cuando, hasta la víspera, la votación del bloque no estaba asegurada. Resulta que no sólo votaron a favor de la ley sino que se hicieron los desentendidos con uno de sus aspectos más tramposos: hasta el último minuto, la bancada de Construye pidió que la lista de quienes no podrán recibir los beneficios tributarios contemplados en la ley incluyera a las personas jurídicas vinculadas con el presidente y los asambleístas. En vano: sólo quedaron excluidas las personas naturales. Es decir: Noboa y Kronfle no se beneficiarán, pero sí sus empresas. Con los votos correístas. ¿A cambio de qué?

La respuesta apareció a la vuelta de la esquina, cuando se conoció la convocatoria para la próxima sesión del Pleno, que tendrá lugar el jueves 21 de diciembre a las 4 de la tarde: desde la hora es una rareza para una Asamblea que queda desierta todos los jueves al mediodía, pues sus integrantes salen a disfrutar de su prolongado fin de semana de cuatro días, más aún en Navidad. En esa sesión, el correísmo tiene planeado desautorizar el enjuiciamiento penal del exvicepresidente Jorge Glas, prófugo de la justicia desde hace tres días. En lugar de archivar el improcedente pedido del juez Luis Rivera, lo han incluido como primer punto del orden del día. La convocatoria no viene de parte del socialcristiano Henry Kronfle, que oportuna y convenientemente pidió vacaciones después de apenas un mes de trabajo, sino de su primera vicepresidenta, la correísta Viviana Veloz. Así, la materialidad de la alianza secreta, tantas veces negada por las partes, parece confirmarse en todos sus detalles: impunidad a cambio de votos.

La cabeza de la fiscal parece ser otra de las monedas de cambio de esta transacción. Porque lo que obtuvo el correísmo en los últimos días, en una operación conjunta entre la Comisión de Fiscalización y el Pleno y con total complicidad socialcristiana, es apresurar en dos meses más el juicio político a Diana Salazar. Para ello, evaporaron sin contemplación alguna para con la Ley Orgánica de la Función Legislativa el juicio político contra el exministro de Transporte Darío Herrera, pendiente desde la anterior legislatura. La mesa de Fiscalización, sin estar facultada para ello, lo archivó gracias a la repentina ausencia de una asambleísta socialcristiana alterna. Y el Pleno lo ignoró gracias a la repentina ausencia de Henry Kronfle, que dejó a Viviana Veloz en su lugar. Así, cuando socialcristianos y oficialistas apoyaron una resolución de apoyo a la fiscal Diana Salazar (solamente el correísmo se opuso), no hacían otra cosa que lavarse la cara.