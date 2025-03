"Ha sido un error muy jodido": el enojo por el viaje de Franco Loor a Venezuela

En enero de 2025, luego de que Juan Esteban Guarderas sea censurado y destituido por la Asamblea Nacional, el exabogado del Jorge Glas, Eduardo Franco Loor, faltó a su primera sesión como consejero de Participación Ciudadana principal.

¿La razón? Según la carta de excusa leída en esa sesión, Franco Loor se ausentó por tener un evento académico en el extranjero pactado con anticipación. Sin embargo, luego trascendieron imágenes de él como invitado especial del chavismo en la la Asamblea Nacional de Venezuela.

Aunque Franco Loor indicó en su momento a EXPRESO que la invitación fue en su calidad de "historiador y profesor universitario", el presidente de la Asamblea venezolana, el chavista Jorge Rodríguez, lo presentó como el coordinador nacional general de la Coalición Nacional por la Patria.

Eduardo Franco Loor publicó una foto en X para mostrar que estaba en Venezuela, pero no en la posesión del nuevo mandato de Nicolás Maduro. Cortesía: X/ Eduardo Franco Loor.

El viaje de Franco Loor a Venezuela los puso en "grave riesgo", reclamó Verduga

La presencia de Franco Loor en Venezuela no pasó desapercibida para sus compañeros de la Liga Azul afín al correísmo, como lo revelan los chats explotados del celular del exconsejero Augusto Verduga, procesado por presunta asociación ilícita en el caso Ligados.

De hecho, Verduga, identificado en los chats como el usuario MonicaErtl, compartió su descontento con Franco Loor, identificado como Justiciero, y las demás integrantes de la Liga Azul: Yadira Saltos, identificada como Minerva, y Vielka Párraga, identificada como Jung Suh.

"Su presencia en ese acto fue un error monumental. Nos ha puesto en una situación extremadamente delicada. Estamos en medio de un proceso de posible destitución en el TCE debido a nuestra asociación con la RC, y usted ha ido a ese evento afirmando que va como delegado de Jerónimo", dice parte del mensaje enviado por Verduga.

Según sigue la conversación, la preocupación de Verduga se centraba en que "nuestro denunciantes se frotan las manos y toda nuestra oposición ya celebra este tropiezo. La presión sobre los jueces del TCE ahora es mucho mayor".

Luego, el reclamo de Verduga a Franco Loor escaló e incluso le pidió mantener un perfil bajo a su regreso: "¿En qué estaba pensando? Entiendo que regresaba el domingo. Le pido encarecidamente que se abstenga de salir ante las cámaras el viernes. Todo esto pone un grave riesgo nuestro cargos. Ha sido un error muy grande y muy jodido, del que será difícil salir indemnes".

Augusto Verduga reclamó a Franco Loor por el mal momento escogido para viajar a Venezuela y aparecer en un acto público del chavismo. ANGELO CHAMBA/EXPRESO

"La decisión del TCE es política", respondió Franco Loor ante reclamos

Ante los reclamos de su compañero, Eduardo Franco Loor, identificado como Justiciero en los chats, intentó justificar su viaje a Venezuela insistiendo en que fue invitado en su calidad de historiador y académico. Además, que la decisión que tome el TCE no dependía de lo que hagan o dejen de hacer.

"Yo he sido invitado en calidad de historiador por mi libro sobre Bolívar que se hará una segunda edición en Caracas. Siempre supimos que la decisión del TCE es política", responde Franco Loor y acota que "pensaba que la apelación a nuestro favor debía salir antes de la destitución de Guarderas".

No obstante, las justificaciones de Franco Loor no calaron ni en Verduga ni en el resto de sus compañeros. "Desatino. Además, innecesario. Recordemos que la coyuntura no era el mejor momento Doctor", comentó la exconsejera Yadira Saltos, identificada en los chats como Minerva.

Aunque Franco Loor seguía justificando su presencia en Venezuela señalando que no realizó proselitismo político e incluso diciendo que "la prensa corrupta hace su papel como siempre", entre sus compañeros nacia la preocupación de otra denuncia electoral.

Sin embargo, su nuevo intento de justificarse avivó los reclamos de Vielka Párraga, identificada como Jung Suh: "Con el debido respeto a todos los compañeros, considero que debemos actuar con prudencia y determinación. Entiendo que nuestra prioridad es salir victoriosos ante las maniobras maliciosas que enfrentamos. Sin embargo, este tipo de acciones solo generan confusión entre los ciudadanos y alimentan un linchamiento mediático impulsado por la prensa corrupta de nuestro país, lo que, as u vez, ejerce una mayor presión sobre los jueces (del TCE)".

El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Cortesía

La Liga Azul contaba los jueces del TCE que tenían a su favor

La preocupación de los integrantes de la Liga Azul afín al correísmo por el viaje de Franco Loor a Venezuela venía acompañada con un monitoreo minucioso a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que resolverían la apelación a su destitución.

Así lo expone otra de las conversaciones de Verduga explotadas por Fiscalía en la que, en un grupo llamado BURO 2.0 que compartió con otras siete personas aún no identificadas, el exconsejero actualizaba el avance de las recusaciones a los jueces del TCE y la votación del recurso de apelación.

En una conversación del 22 de diciembre de 2024, el usuario QUEENB consulta a Verduga, identificado como MonicaErtl, sobre novedades en el TCE. "Ayer se resolvió la excusa de Ortega. Le impidieron que se aparte del proceso, lo cual es bueno para nosotros", reportó Verduga.

¿Por qué es bueno? Según sigue la conversación, el juez Guillermo Ortega es uno de los tres votos a su favor: "Nosotros tendríamos los votos del juez González (que es el de Acción Jurídica Popular), Coloma (la presidenta del TCE y cercana a Sonia Vera) y Ortega (el que absolvió a Albert (Vera) en primera instancia. Tendríamos en contra a (Roosevelt) Cedeño y a (Joaquín) Viteri".

Verduga siguió su informe señalando que "ayer mismo recusamos al juez Roosevelt Cedeño, para ganar tiempo. Todo es favorable a la liga azul, por ahora". Además, reveló que buscaban reunirse con el juez Cedeño, pero que "no quiso reunirse con nosotros" y que les llegó la alerta de que "está con el gobierno".

