Desde Estados Unidos, su actual residencia, se conectó este lunes 22 de noviembre de 2021 José Serrano a la sesión N° 67 de la comisión de Fiscalización, presidida por Fernando Villavicencio, en donde se sustancia el juicio político contra Víctor Anchundia, superintendente de Compañías.

El exministro del Interior de Rafael Correa y expresidente de la Asamblea en el gobierno de Lenín Moreno dijo que era su proporcionar nueva información "nuca antes entregada ni a la Fiscalía ni a la Asamblea" sobre el desfalco al Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol). Y eso hizo: presentó dos documentos y los usó para sostener que María Paula Romo, exministra de Gobierno de Lenín Moreno era una de las “responsables directas de la afectación al Isspol”.

Según Serrano, en una reunión del directorio del Isspol, del 27 de julio de 2020, que fue presidida por Romo se autorizó el canje de bonos, cuyas condiciones era lesivas. Se cambió bonos 2021, 2024 y 2029 y por otros cuyo capital se debe pagar en 2040. “Yo no entiendo como el directorio, presidido por la exministra, entregó además dos años de gracia para el pago del interés”. Y agregó que Romo debía responder por un presunto peculado.

Esta acusación la reforzó con un segundo documento: un oficio del 4 de agosto de 2020, dirigido al general Jorge Villaroel, ex director de lsspol, en se informa que hay $ 83 millones en inversiones que se hicieron sin contratos. “La gravedad de los hechos están allí. Los nombres de un gran número de funcionarios, están allí”. Dijo que se le debería preguntar a Romo, quien denunció este caso de corrupción en 2020, cuando él dirigía la Asamblea y la Comisión de Fiscalización, si recibió alguna presión o disposición del entonces presidente Moreno para que se ejecutaran los canjes de bonos o transacciones riesgosas.

A diferencias de otras comparecencias, en las que pocos legisladores intervienen, Serrano recibió varias preguntas. ¿Cuál fue su responsabilidad en las transacciones del Isspol? ¿Qué relación tiene con María Paula Christiansen? ¿Porqué Christiansen recibió un cheque de Jorge Chérrez, principal imputado por el atraco al Isspol? ¿Ha firmado un acuerdo de colaboración con los Estados Unidos para proporcionar datos en este caso? A esta última pregunta, hecha por Villavicencio, Serrano contestó que no, que no es informante de las autoridades judiciales de esa nación. No explicar los motivos por los que Christiansen, excoordinadora general del Ministerio del Interior, recibió el 13 de enero del 2018 un cheque por $ 230.000 de parte de Chérrez, estructurador financiero y actual prófugo de la justicia y a quien Isspol entregó más 500 millones en inversiones. Tampoco dijo qué relación tiene actualmente con ella, quien también vive en los Estados Unidos, tras huir del país luego de que la Fiscalía la investigara por irregularidades en los contratos del Ministerio del Interior.

Villavicencio le presentó a Serrano este cheque de Chérrez a María Paula Christiansen, excoordinadora general Administrativa Financiera del Ministerio del Interior. Captura de video

'Yo quisiera insistir sobre una pregunta que se hizo sobre su vinculación con la señora María Paula Christiansen, que recibió un cheque de uno de los principales involucrados ¿Dónde le conoció cómo le conoció, en qué circunstancias, en que tiempo? Ayúdeme, que no queden cabos sueldos", preguntó el legislador Bruno Segovia. "Que sean las respectivas instancias de justicia en Ecuador y en Estados Unidos las que hagan las investigaciones y determinen todas responsabilidades que se puedan haber dado en el desfalco de los recursos del Isspol", respondió Serrano.