Sentencias en Metástasis y Encuentro, ¿granito a la credibilidad en la justicia?

Las sentencias emitidas recientemente en los casos Metástasis y Encuentro han hecho que se recupere la confianza en el sistema de justicia del país, aunque de forma parcial.

(Te invitamos a leer: Caso Metástasis: ¿Quiénes son las 20 personas declaradas culpables?)

Fiscalía pide iniciar el proceso de extradición de Xavier Jordán y Ronny Aleaga Leer más

Especialistas en Derecho coinciden en que el haber logrado que la Corte Nacional de Justicia (CNJ) castigue con encarcelamiento a personas implicadas en delitos, como los 20 procesados en Metástasis, permitirá creer en la Función Judicial, pero hablan de temas que están aún pendientes.

Alexander Barahona, integrante del Centro de Investigación de Estudios en Derechos Humanos, considera que “estos casos devuelven la credibilidad al sistema de administración de justicia, pero parcialmente. Académicos y juristas advertimos que las instituciones están cumpliendo su misión. No me refiero a encarcelar, sino a investigar delitos y llegar a la verdad para que miembros de grupos delictivos paguen, pero no alcanza todavía al ideal que tenemos”.

“No es que va a resarcir completamente (la confianza), pero evidentemente nos muestra que la institucionalidad judicial ha sido eficiente contra las organizaciones delincuenciales”, destaca Ramiro García, exdecano de Jurisprudencia de la Universidad Central.

“No hemos tenido que enfrentarlos por la vía armada como en El Salvador o México, sino que se empleó la ley y esto ha terminado con condenas a los más altos actores, no solo a jueces de menor nivel, sino al exjuex de la CNJ, expresidente del Consejo de la Judicatura (Wilman Terán). Demuestra que hay voluntad institucional de enfrentar a la delincuencia, caiga quien caiga”, resalta.

El rol de la Fiscalía, clave en casos importantes

Caso Metástasis: ¿Quién fue el único procesado declarado como inocente? Leer más

Ambos subrayan el rol de la Fiscalía General del Estado (FGE) por los “golpes en estos grandes casos. Ha demostrado prolijidad, no se queda quieta. Ha emprendido una cruzada para recuperar la confianza de la ciudadanía y demostrar que ni personas de alto nivel van a estar inmunes por siempre”, valora Barahona.

“Como país le debemos mucho a la FGE por su actuación en estos casos, pero esta es solo la punta del ovillo y todavía toca ir contra esos jueces y fiscales que están del lado del narcotráfico”, añade García.

“Que dos casos se resuelvan es lo mínimo que la gente esperaba y era previsible, pero no que la gente entienda que (el sistema) cambie o mejore. No modificaría la percepción”, opina Fernando Rojas, docente de Derecho de la UISEK.

Los expertos indican que están pendientes múltiples factores para mejorar el sistema de justicia, entre ellos cambiar el proceso de selección de jueces, evaluación a magistrados, garantías para evitar intimidaciones y presiones, presupuesto, etc.

“El problema está enraizado y el cambio debería comenzar con los políticos, para dar ejemplo. Hacer notar que hay consecuencias por la toma de decisiones”, menciona Rojas.

Manifiestan que las medidas que se adopten ayudarán a recuperar la integridad del sistema de Justicia, más que solo las sentencias en casos relevantes.

Estudio identifica mejora en la imagen del sistema de Justicia

Traslado masivo de reclusos: Mayra Salazar, entre las personas cambiadas de cárcel Leer más

Pese a las observaciones de los especialistas, la confianza en el sistema se estaría logrando. Francis Romero, director de la firma Click Research EC, señala que en los últimos meses ha mejorado la imagen que la ciudadanía tiene del sistema judicial y los jueces.

“Siempre se quedaba con la sensación de que había culpables, pero no sentencias. En junio, 1 de cada 10 personas confiaba; hoy 2 de 10 confían. Sigue siendo bajo, pero ha duplicado la mejora y genera un sentimiento de esperanza en que la justicia puede cambiar en el corto y mediano plazo”, explica.

Líderes comunitarios esperan que confianza aumente

Los representantes comunitarios también destacan los efectos de las condenas. El reconocido líder del barrio del Salado de Guayaquil, Gustavo Rivadeneira, afirma que “sí es notorio que se están tomando cartas en el asunto y acelerando, pero la percepción ciudadana todavía no es de total beneplácito porque existe mucha desconfianza por el abandono que hubo a nivel judicial”.

Rocío Bastidas, dirigente barrial de La Floresta, en Quito, es más optimista. “Se dan pistas de todo el fracaso que tuvieron en el tiempo al no haber investigado lo que presentó hace muchos años Fernando Villavicencio y que ahora se confirma. Ojalá la sentencia quede en firme. Esta debe ser motivo para volver a creer en la justicia ecuatoriana, sabiendo que el sistema tiene muchas limitaciones y corrupción, pero tiene que ser limpiado con el nuevo concurso de jueces”.

Sentencias. El Tribunal Penal de la CNJ debe notificar por escrito a los sentenciados. Luego, ellos podrán interponer sus recursos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!