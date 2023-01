Es inevitable una sentencia en el caso Las Torres. Pero no, esta no vendrá pronto. Posiblemente, antes de marzo no sería.

Una recusación que presentó Esteban Celi en contra del juez nacional Luis Rojas retrasa la deliberación del fallo que debía iniciar en la primera quincena de diciembre de 2022, cuando concluyó el juzgamiento de 11 sospechosos de posible delincuencia organizada.

La audiencia, que debía evacuarse el lunes en la Corte Nacional de Justicia y a la que no acudió la abogada de Celi por tener otra diligencia, no tiene fecha de reinstalación. Es que cuando está recusado un juez, pierde la competencia y no puede actuar.

Mientras esperan que el tribunal presidido por Wálter Macías delibere el fallo y llame a las partes para escuchar la resolución, los defensores se mantienen optimistas y esperan una ratificación de inocencia.

Marcelo Ron es el abogado del excontralor Pablo Celi, uno de los 11 sospechosos de liderar una presunta estructura delincuencial dedicada al posible cobro de coimas a contratistas de Petroecuador como NoLimit, a cambio del desvanecimiento de glosas y la liberación del pago de las planillas.

“Esperaría que se ratifique el estado de inocencia de mi defendido porque la Fiscalía no ha logrado demostrar nada en contra de Pablo Celi”, señala.

Según el profesional, en la información de la asistencia penal que remitió Estados Unidos a la Fiscalía no se nombraría a Celi. Tampoco en un documento aclaratorio sobre la presunta inexistencia de una investigación conjunta (Fiscalía-EE. UU.) sobre el caso en general o en la traducción de la asistencia.

Además, acotó que con las pruebas demostró en el juicio que para pagar las facturas a los contratistas no se necesitaba que las glosas estén desvanecidas.

Paúl Egred defiende a Andrés Luque. Asegura que luego de haber escuchado declarar a los peritos y testigos de la Fiscalía, “se pudo evidenciar con claridad la escasa prueba que presentó el ente acusador, alrededor de 35 testigos y apenas 10 documentos”.

Afirma que, para el caso de delincuencia organizada, se necesitaba al menos que los supuestos cabecillas se conozcan y probar que articularon el grupo. Dice que no se probó que Celi y Pablo Flores, exgerente de la estatal, hubiesen tenido conexión entre sí. Descarta la participación en el ilícito de Luque y Adolfo Agusto.

Pablo Encalada es el abogado de Flores. Es de los que se mantienen optimistas por el resultado. Eso porque considera que cumplió con toda la oferta probatoria. En cambio, para él, la Fiscalía presentó un caso muy débil. “El principal error de Fiscalía fue acusar por un delito muy complejo como es delincuencia organizada. La acusación es incoherente porque se refiere a hechos inconexos en años diferentes y actores diferentes”, opina.

Pedido

13 años por delincuencia

El pasado 7 de diciembre de 2022, la Fiscalía pidió que Pablo Celi y Pablo Flores sean condenados a 13 años y cuatro meses en el caso Las Torres.

La fiscal Diana Salazar los responsabilizó como autores de delincuencia organizada. Para Luis Agusto, Esteban Celi, Álvaro de Guzmán, Andrés Luque, Silvia López y Ángelo Rodríguez pidió siete años. Mientras que para Daniel Orellana y Natalia Cárdenas pidió nueve años y cuatro meses.