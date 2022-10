La comunicación no es un fuerte en el actual Gobierno y eso lo tiene claro hasta el propio presidente Guillermo Lasso que, a ni a los dos años de gobierno, ya va por su tercer secretario de Comunicación. Sergio Andrés Seminario Valenzuela desde este 12 de octubre ocupa la titularidad de la Secretaría General de Comunicación (Segcom) del Gobierno nacional. Llega en medio de fuerte críticas a la gestión del primer mandatario en materia de discursos.

Para el director de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, el magíster Gustavo Cortez Galecio, el nuevo secretario de Comunicación tiene que llegar a retomar la comunicación por encima de la publicidad. “Andrés tiene una tarea muy grande. Tiene que volver a conectar al presidente con la prensa, los comunicadores, los que llevan las noticias. Manejar en detalle la información que hay en el Gobierno”, comenta a este Diario el catedrático.

Cortez añade que es fundamental que se busque otra vocería en el gabinete, porque Guillermo Lasso no puede sobrellevar toda la información, caso contrario, seguirán ocurriendo los incidentes comunicacionales como el ocurrido con el avión presidencial cuando no se había vendido, pero el jefe de Estado divulgó que Colombia lo compró.

No obstante, más allá de una estrategia de comunicación que separe la publicidad gubernamental, la información oficial y encontrar una figura para la vocería del Gobierno, el nuevo titular de la Segcom deberá declarar en crisis la comunicación gubernamental y analizar a su equipo de trabajo, así lo argumentó la exsecretaria de Comunicación del Gobierno anterior, Caridad Vela.

Ella conversó con este Diario y explicó que durante su gestión encontró a funcionarios de la secretaría que se encargaban de boicotear el trabajo. “Lo ocurrido con el presidente en Guayaquil no es coincidencia (supuesta muerte de la mujer policía), o lo que pasó con el Decreto Ejecutivo del estado de excepción por el paro nacional en junio. Hay mano negra, no es normal. Esos errores simplemente no suceden. Alguien lo hace intencionalmente”.

La exfuncionaria explica que en la dependencia hay mucho personal que quizá no se puede llegar a conocer, pero que resulta muy importante realizar una depuración y dejar a personal de confianza. “No digo que se despida al personal, más bien que se lo ubique en otras áreas y dejar a personas en las que confíe al 300 %”, añade. La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República está compuesta por cuatro subsecretarías: Inducción y Cobertura; Contenidos; Imagen Gubernamental, Marketing, Publicidad y Comunicación Digital; y Relaciones Públicas y Coyuntura.

El catedrático de la UCSG concuerda con Vela en cuanto al personal con el que debe trabajar Seminario. Argumenta que es normal si decide trabajar con amigos, que aquello no es reprochable, pero que deben estar, ante todo, direccionados a realizar una verdadera comunicación.

“Tiene que haber gente profesional. La comunicación del Estado en las dos últimas décadas ha sido muy espetada por este sentir que primero va la publicidad, el marketing, las redes y los trolles, antes que la comunicación profesional”, menciona Gustavo Cortez.

Desde el punto de vista periodístico, en cambio, se debe de forma urgente entrenar y entregar la vocería a un alto funcionario del gabinete, pues el presidente Lasso no puede responder cuestionamientos a medias y mucho menos negarse a responder, sostiene la periodista y magíster en Comunicación, Adriana Bermeo. “Cuando hay crisis interna o externa, el Gobierno es el primero que debe poner en práctica una comunicación efectiva hacia la ciudadanía. Se debe explicar, con mucha claridad, las acciones que se están tomando cuando hay sucesos como lo ocurrido en las cárceles, la falta de medicinas, entre otros”, explica la comunicadora social.