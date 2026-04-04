Semana Santa 2026: planes y actividades en Guayaquil

Una multitud de feligreses participó en la procesión del Cristo del Consuelo. Archivo.

La Semana Santa es una de las celebraciones más esperadas por los fieles de la religión católica. Durante estos días, se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús con procesiones, misas y una rica tradición gastronómica que incluye platos típicos de la fecha. Si no planeas salir de la ciudad durante el feriado, esta guía te muestra diversas actividades para vivir el Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección en Guayaquil.

¿Dónde comer fanesca?

Uno de los platillos más emblemáticos de la Semana Santa es la fanesca, una sopa hecha a base de granos variados y pescado, que simboliza la unión y la fe. En Guayaquil, algunos de los lugares más recomendados para degustarla son:

La Panga: locales en el Malecón 2000, Plaza Coronel Kennedy y CC San Eduardo. Precios entre $8 y $12.

El Jardín: sucursales en el centro (Chimborazo y Venezuela) y en el norte de la ciudad (Miguel H. Alcívar y avenida Plaza Dañin). Precios entre $5 y $8.

Procesiones

Guayaquil ofrece diversas procesiones para quienes desean participar de la tradición religiosa:

Cristo del Consuelo: la procesión más grande, que llega hasta el monumento La Fe del Cristo del Consuelo. Jesús del Gran Poder: inicia en la iglesia San Francisco. Procesión del Norte: desde el Santuario de la Alborada.

Estas actividades permiten a los devotos vivir la Semana Santa con solemnidad y reflexión, incluso sin salir de la ciudad.

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Películas recomendadas

Las plataformas de streaming también ofrecen contenidos especiales para esta época, ideales para reflexionar en familia o en casa:

La vida de Jesús desde la óptica de Juan – disponible en Prime Video.

Testamento: la historia de Moisés – disponible en Netflix.

Fátima – disponible en HBO Max.

Catedral de Guayaquil

Además de las misas programadas en la Catedral de Guayaquil, los visitantes pueden recorrer el pasillo Santos en las Alturas, que permite admirar los vitrales y los santos de todo el mundo desde lo alto de la iglesia.

Iglesia Galilea

Por su parte, la Iglesia Galilea, además de sus misas habituales programadas durante la semana, presentará el domingo 5 de abril el teatro “Cuatro encuentros con el Resucitado”, con funciones a las 06:00, 10:00 y 17:00.

Semana Santa en Guayaquil combina tradición, cultura y gastronomía, ofreciendo experiencias que invitan a la reflexión y al disfrute sin necesidad de salir de la ciudad. Ya sea probando la fanesca, asistiendo a procesiones o disfrutando de un contenido audiovisual especial, hay opciones para todos los gustos y edades.

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