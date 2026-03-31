Semana Santa en Guayaquil: fanesca y sabores que conquistan

La fanesca del Hilton Colón es ya una tradición en Guayaquil.

Semana Santa también se vive desde la gastronomía. Por eso Guayaquil se convierte en un punto de encuentro para quienes buscan reconectar con la tradición a través del sabor. EXPRESIONES presenta tres propuestas que destacan en la ciudad: dos versiones de la clásica fanesca y una alternativa contemporánea que mantiene el espíritu de la temporada con una propuesta fresca y sofisticada.

Fanesca: historia y tradición que perdura

La fanesca no es solo un plato delicioso, es un símbolo cultural que está profundamente arraigado en Ecuador. De su origen, los expertos sostienen que se remonta a épocas precolombinas, cuando las comunidades indígenas celebraban el equinoccio como el inicio de un nuevo ciclo de vida. Los granos tiernos recién cosechados se cocinaban junto a hierbas y especias en una preparación que se conocía como 'uchucuta'.

Una vez llegados los españoles a tierras americanas, esta tradición se fusionó con el calendario católico y convirtió a la fanesca en un elemento esencial de la Semana Santa. Un mestizaje gastronómico que hoy engloba sabor, historia y un gran simbolismo.

Hilton Colón Guayaquil: tradición con sello gourmet

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En el Hilton Colón Guayaquil, la fanesca se trabaja como un ritual que empieza algunos meses antes de llegar al comensal. La selección de granos provenientes de la Sierra ecuatoriana y el uso de bacalao de alta calidad garantizan un resultado fiel a la tradición.

El proceso de cocción es lento y, liderado por chefs expertos, alcanza un sabor profundo y equilibrado que evoca las recetas caseras. A ella se suman las guarniciones tradicionales, como las pequeñas (y deliciosas) empanadas de viento, huevo duro, maduro frito y queso fresco.

Un detalle distintivo es que el bacalao se presenta aparte, para que cada comensal lo incorpore según dicte su gusto. Está disponible en Sal y Pimienta y Café Colón, con distintas presentaciones pensadas para compartir o disfrutar individualmente.

Bombons: sabor autóctono con identidad propia

La fanesca en Bombons se transforma en una experiencia que puede describirse como 'emocional'. El plato no solo quiere honrar la tradición, también es reinterpretado con una textura más cremosa y un perfil de sabor cuidadosamente equilibrado.

El uso de ingredientes 100 % frescos y la selección meticulosa de granos permiten lograr una preparación que conecta con el hogar y la memoria. Es por eso que cada plato busca reunir y celebrar la verdadera esencia de estos días.

Está disponible en todos sus locales, se presenta en formatos prácticos que se adaptan a diferentes ocasiones.

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Ciabatta: una alternativa contemporánea

Pero si lo que buscas es una opción distinta, Ciabatta propone una alternativa que se aleja de la fanesca, pero que respeta los lineamientos de la temporada: salmón con vegetales, un plato que destaca por su equilibrio entre frescura y sabor.

El filete de salmón, crocante se acompaña de vegetales salteados con mantequilla, pecanas y champiñones, que dan como resultado una combinación sofisticada y ligera.

Es una propuesta ideal para quienes desean innovar sin perder el espíritu de la Semana Santa. Para complementar la experiencia, una copa de Sauvignon Blanc se convierte en el maridaje perfecto. No te quedes sin probarlo.

Semana Santa: una experiencia que va más allá del sabor

La gastronomía de Semana Santa en Guayaquil no solo invita a disfrutar de platos tradicionales, es también la oportunidad de redescubrir su significado más profundo de estos días. La fanesca, con su historia y simbolismo, sigue siendo el eje de esta celebración, mientras que nuevas propuestas enriquecen la oferta culinaria.

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