La visita a las siete iglesias: tradición de fe que revive la noche de Jesús

Una antigua devoción invita a recorrer los templos donde se haya expuesto el Santísimo, para acompañar a Cristo en su Pasión

En medio de la intensidad espiritual de la Semana Santa, una antigua práctica invita a los fieles a salir de casa y recorrer templos en silencio y oración. La visita a las siete iglesias, que se realiza especialmente durante el Jueves Santo, es una devoción profundamente arraigada en la tradición católica. Más que un simple recorrido, se trata de un gesto de fe que recuerda las horas decisivas de la pasión de Jesucristo y abre un espacio para la reflexión interior.

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Esta costumbre consiste en peregrinar a siete templos distintos para orar ante el Santísimo Sacramento. El gesto simboliza el camino que recorrió Jesús en la noche en que fue traicionado, desde la Última Cena hasta los momentos previos a su crucifixión. Cada parada invita a meditar sobre su sufrimiento, su entrega y el misterio de la Eucaristía.

Un origen que une historia y devoción

La tradición es especialmente conocida en Roma, donde el recorrido clásico incluye siete basílicas históricas: Basílica de San Pedro, Basílica de San Pablo Extramuros, Archibasílica de San Juan de Letrán, Basílica de Santa María la Mayor, Basílica de San Lorenzo Extramuros, Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén y Basílica de San Sebastián Extramuros.

Aunque sus raíces se relacionan con antiguas peregrinaciones del cristianismo medieval, muchos historiadores sitúan su difusión en el siglo XVI, impulsada por Felipe Neri, quien promovió recorridos de oración por los templos de la ciudad.

El número siete también tiene un valor simbólico en la Biblia, asociado a la plenitud y a la perfección. Con el tiempo, esta devoción se extendió a numerosos países, especialmente en América Latina, donde los fieles visitan diferentes parroquias de sus ciudades durante la noche del Jueves Santo.

Hoy, esta tradición sigue viva. Para muchos creyentes, caminar de iglesia en iglesia es una forma sencilla y profunda de acompañar espiritualmente a Jesús en las horas más difíciles de su pasión.

Qué hacer durante la visita a las 7 iglesias:

Adoración al Santísimo Sacramento: Pasar un tiempo en oración delante del Santísimo, reflexionando sobre la eucaristía y el sacrificio de Jesús.

Oración y meditación: Rezar por las intenciones propias y de otros, meditando en los sufrimientos y la Pasión de Cristo.

Lectura de la biblia: Leer pasajes que hablen sobre la Pasión y muerte de Jesús, como los evangelios.

Rezo del rosario: Ofrecer el rosario por las almas del purgatorio y por las necesidades de la iglesia.

Pedir la Misericordia: Pedir la misericordia de Dios y el perdón de los pecados, buscando una reconciliación espiritual.

Cultivar la Comunidad: Realizar la visita en grupo, fomentando la unión y el compromiso de la comunidad cristiana.

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