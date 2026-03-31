Fanesca en Quito 2026: precios, rutas y los lugares más recomendados

Desde mercados tradicionales hasta restaurantes gourmet: guía completa para disfrutar la fanesca en Quito esta Semana Santa

La fanesca de Wyndham Quito Airport destaca por el uso de ingredientes frescos de productores locales.

La fanesca no es solo un plato típico ecuatoriano: es una tradición viva que une generaciones, rescata la memoria culinaria y se convierte, cada año, en protagonista de la Semana Santa. En Quito, esta receta milenaria —cuyo origen se remonta a la época prehispánica, cuando se la conocía como uchucuta— ha evolucionado sin perder su esencia.

Le invitamos a que lea: Puestos de mando en Quito generan dudas sobre la seguridad

Durante la temporada de Cuaresma, la fanesca se apodera de mesas familiares, mercados y restaurantes, consolidándose como uno de los mayores atractivos gastronómicos de la capital ecuatoriana.

Una tradición que conquista Quito cada año

Pabel Muñoz lidera la preferencia para seguir en la Alcaldía de Quito, dice encuesta Leer más

La oferta de fanesca en Quito es amplia y diversa. Este sustancioso plato aparece principalmente en Cuaresma y Semana Santa, aunque muchos restaurantes adelantan su preparación para satisfacer la alta demanda.

Los precios varían según el lugar y la experiencia:

Mercados tradicionales: desde $ 5

Restaurantes: entre $ 9 y $ 20

Para muchos quiteños, disfrutar la fanesca es casi un ritual: algunas familias mantienen su lugar favorito, mientras otras organizan verdaderas rutas gastronómicas para probar nuevas versiones cada año.

Mercado Santa Clara: el sabor de la tradición

En el emblemático Mercado de Santa Clara, la fanesca empieza a cocinarse desde temprano entre ollas humeantes y aromas intensos. Allí destaca Cecilia Salinas, quien lleva más de tres décadas perfeccionando una receta heredada de su madre. Su preparación conserva técnicas tradicionales como:

El resultado es una fanesca auténtica, donde —como ella misma afirma— “el arte está en las manos”. Su reconocimiento en concursos gastronómicos la ha convertido en una referencia obligada.

Movilidad en Quito: sistema de recaudo inicia en seis estaciones desde el 1 de abril Leer más

Precio: desde $6 por plato

Innovación sin perder la esencia: Restaurante La Capilla

El La Capilla, liderado por el chef Kevin Achig, representa la evolución de la fanesca con un enfoque contemporáneo. Su propuesta mantiene los tradicionales doce granos, pero introduce técnicas modernas como: Leche infusionada con bacalao para intensificar el sabor, además el bacalao es servido aparte para una experiencia más ligera

Presentación sofisticada del “molo”

El plato se acompaña con empanadas, queso, huevo, maduros y ají, logrando un balance entre tradición e innovación.

Precios: $10,98

Menú completo: hasta $15,98

Ubicación: Benalcázar y Sucre

En La Capilla, la fanesca combina tradición y técnicas modernas para una experiencia única. MATTHEW HERRERA

Alta cocina: la fanesca gourmet de Casa Gangotena

En el corazón del Centro Histórico, Casa Gangotena eleva la fanesca a una experiencia gastronómica de lujo.

Reconocido en los World Culinary Awards durante tres años consecutivos, este hotel ofrece una versión refinada del plato bajo la dirección del chef José Tamayo.

Su receta, inspirada en el legado de Rosa Vintimilla, incluye:

Refrito de zapallo y sambo

Granos cocidos individualmente

Toques distintivos como la achogcha

Bacalao en escabeche

Además, mantiene la tradición de la “yapa”, una segunda porción que resalta la generosidad del plato.

Precios:

Fanesca con yapa: $19

Menú completo: $27

Ubicación: Bolívar y Benalcázar

RELACIONADAS Deflagración en el norte de Quito deja una vivienda colapsada y un herido

Sabor local con impacto comunitario: Wyndham Quito Airport

El Wyndham Quito Airport apuesta por una fanesca elaborada con ingredientes frescos provenientes de zonas cercanas como Tababela, Puembo y Cayambe.

Su diferenciador es el uso de pepa de zambo como ingrediente clave, aportando un perfil único al plato. La experiencia se complementa con postre tradicional de higos con queso.

Precio: desde $14,50 (incluye postre y bebidas soft ilimitadas)

En el Wyndham Quito Airport, la fanesca incorpora pepa de zambo como ingrediente clave en su preparación. Cortesía

Sur de Quito: tradición con identidad propia

En el sur de la ciudad, el restaurante José Manuel, liderado por el chef Wilson Caiza, busca posicionarse como referente gastronómico. Con una trayectoria previa en reconocidos restaurantes, su propuesta destaca por: Un refrito tradicional con manteca de chancho, achiote, comino y orégano, además de técnicas modernas de conservación como el sellado al vacío

Su fanesca ya ha sido premiada anteriormente y ahora compite por nuevos reconocimientos.

Precios: Plato: $12

Con vino: $15

Con postre: $18

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.