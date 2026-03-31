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Vivienda colapsada tras una deflagración provocada por fuga de gas en el norte de Quito.Cortesía Bomberos

Deflagración en el norte de Quito deja una vivienda colapsada y un herido

¿Qué es una deflagración? El caso en Quito que dejó una casa colapsada

La mañana de este 31 de marzo, personal del Cuerpo de Bomberos atendió una emergencia provocada por una deflagración en el sector Julio Zabala, ubicado en el norte de Quito.

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Según el informe preliminar, el incidente causó el colapso total de una vivienda de una sola planta. Como resultado, una persona resultó herida y fue atendida de inmediato por paramédicos en el lugar, quienes le brindaron atención prehospitalaria antes de su traslado a una casa de salud.

¿Qué es una deflagración?

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Una deflagración es una combustión extremadamente rápida que ocurre cuando existe una fuga y acumulación de gas en un espacio cerrado.

Al entrar en contacto con una chispa o fuente de calor, se produce una explosión breve pero de gran impacto, capaz de generar daños estructurales severos, como el ocurrido en este caso.

Recomendaciones para prevenir emergencias

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a tomar medidas preventivas para evitar este tipo de incidentes:

Revisar periódicamente las instalaciones de gas en el hogar

  • Verificar que no existan fugas o conexiones defectuosas

  • Mantener ventilados los espacios donde se utilicen sistemas de gas

Evitar el uso de aparatos eléctricos ante sospecha de fuga

En caso de emergencia, se recuerda a la población comunicarse al 9-1-1, línea habilitada para la atención oportuna de incidentes.

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