Fuerte explosión sacude a Cali: Atentan contra batallón militar con vehículo bomba

Publicado por Agencia EFE Creado: Actualizado:

LO QUE DEBES SABER

Falla técnica: Los cilindros lanzados al interior del batallón no explotaron, evitando una tragedia de gran magnitud.

Los cilindros lanzados al interior del batallón no explotaron, evitando una tragedia de gran magnitud. Zona estratégica: Cali conecta con el Pacífico, corredor clave disputado por disidencias de FARC, ELN y grupos criminales.

Cali conecta con el Pacífico, corredor clave disputado por disidencias de FARC, ELN y grupos criminales. Reincidencia terrorista: El ataque ocurre ocho meses después de que un camión bomba matara a seis civiles en la ciudad.

Un vehículo cargado con explosivos detonó este viernes 24 de abril de 2026, cerca de un batallón del Ejército en la ciudad colombiana de Cali (suroeste), sin dejar víctimas, informaron las autoridades.

El vehículo utilizado al parecer era un microbús que explotó y se incendió al lanzar unos explosivos contra el Batallón Pichincha, donde además tiene su sede la Tercera Brigada del Ejército colombiano.

La Personería de Cali condenó "de manera enérgica el atentado ocurrido en las instalaciones del Batallón Pichincha (...) donde fueron lanzados dos cilindros que cayeron al interior del batallón, generando una grave situación de riesgo para la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía".

Según esa entidad, "los cilindros no explotaron y no se reportan personas lesionadas", mientras que el vehículo desde el cual fueron lanzados se incendió durante el hecho".

Detalles del ataque al Batallón Pichincha El vehículo: Se utilizó un microbús que quedó totalmente calcinado tras la deflagración de los explosivos. La táctica: Se lanzaron dos cilindros desde el exterior hacia el centro de la unidad militar. La respuesta: La Personería de Cali exige identificar a los responsables y fortalecer la protección a la ciudadanía. Riesgo latente: Las autoridades mantienen vigilancia especial por la presencia de grupos armados ilegales en el suroeste.

Zona estratégica

"Expresamos nuestra solidaridad con la Fuerza Pública y reiteramos el llamado urgente a las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido, identificar a los responsables y fortalecer las acciones de prevención y protección", agregó la Personería de Cali.

El 21 de agosto del año pasado, Cali fue blanco de otro atentado terrorista que dejó seis civiles muertos cuando un camión bomba fue detonado en inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, donde funciona la escuela de formación de pilotos de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

Vehículo afectado por una explosión este 24 de abril de 2026, en inmediaciones del batallón de la Tercera Brigada del Ejército en Cali (Colombia).EFE

Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, está situada en el suroeste del país, una estratégica región que da salida al océano Pacífico y en la que operan varios grupos de disidencias de la antigua guerrilla de la FARC, así como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y distintas bandas criminales.