Horarios de bancos y servicios en Ecuador durante el feriado de Semana Santa

Ecuador se prepara para el feriado de Semana Santa con operativos especiales y banca digital activa del 3 al 5 de abril

Referencial. Un usuario realiza una transacción en un cajero automático, en medio de los ajustes de horarios bancarios por el feriado de Semana Santa en Ecuador.

La Semana Mayor del catolicismo en Ecuador trae consigo el próximo descanso obligatorio y no recuperable. Según el cronograma oficial, el viernes 3 de abril será feriado nacional para los sectores público y privado, lo que activará protocolos especiales en la banca y los sistemas de vigilancia.

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Canales bancarios y contingencia operativa

Aunque las oficinas físicas de las entidades bancarias suspenderán la atención presencial del 3 al 5 de abril, la operatividad no se detendrá. Los usuarios podrán gestionar transferencias, retiros y pagos a través de canales digitales y la red de cajeros automáticos a nivel nacional.

Para eventualidades críticas, como bloqueos por robo, se mantendrá habilitada la asistencia telefónica. Asimismo, los corresponsales no bancarios en tiendas de barrio funcionarán con normalidad durante los tres días de asueto.

Operativos de seguridad en procesiones

Para garantizar el orden en las concentraciones masivas, las autoridades han desplegado contingentes especiales. Instituciones como la Policía Nacional, Bomberos, Cruz Roja y la red de hospitales mantendrán su capacidad de respuesta intacta.

El foco de vigilancia se centrará en actos de fe emblemáticos como la procesión del Cristo del Consuelo en Guayaquil y la de Jesús del Gran Poder en Quito. En estos puntos, se prevé el despliegue de 2.500 uniformados para precautelar la integridad de los feligreses.

Libre movilidad en la capital

En cuanto al tránsito en Quito, la restricción vehicular quedará suspendida durante el Viernes Santo. Al tratarse de un feriado nacional, la medida habitual de movilidad no rige, permitiendo que los vehículos con placas terminadas en 9 y 0 circulen sin inconvenientes por la ciudad.

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