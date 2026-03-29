Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Imagen de la llamada Luna Rosa.
Imagen de la llamada Luna Rosa.Archivo

Luna Rosa 2026 en Ecuador: Fecha, hora exacta y su relación con la Semana Santa

Detrás de este hecho hay una regla que conecta religión, historia y astronomía

La escena se repite cada año, pero pocos la miran con atención: una luna llena ilumina el cielo mientras miles de fieles participan en procesiones, misas y rituales de la Semana Santa. No es coincidencia. Detrás de esta sincronía hay una regla que conecta religión, historia y astronomía. En 2026, esa relación vuelve a ponerse en evidencia con la llamada Luna Rosa, un fenómeno visible también en Ecuador y que marca el ritmo del calendario litúrgico.

RELACIONADAS
Luna de Sangre 2025

Luna de Sangre 2025: fecha, hora y países que podrán disfrutar el eclipse rojo

Leer más

¿Cuándo y a qué hora ver la Luna Rosa en Ecuador?

La Luna Rosa, nombre que recibe la luna llena de abril, se producirá el viernes 2 abril de 2026. En Ecuador, podrá observarse desde el atardecer, alcanzando su punto máximo durante la noche. Aunque el momento exacto del plenilunio ocurre en horas específicas a nivel astronómico, para efectos de observación el mejor horario será entre las 18:30 y 22:00, cuando la Luna asciende con mayor brillo sobre el horizonte.

Ese día, el satélite natural se ubicará en la constelación de Virgo, acompañado visualmente por Spica, su estrella más brillante. A pesar de su nombre, la Luna no adquiere un tono rosado: la denominación proviene de la flor Phlox subulata, que florece en esta época del año en el hemisferio norte.

Milo J canta en Guayaquil.

Nadie fue invisible para Milo J: Así cerró su tour 'La vida era más corta' en Ecuador

Leer más

La clave: la Luna define la Semana Santa

El dato central que explica todo es este: la Semana Santa depende del ciclo lunar. No es una fecha fija en el calendario porque se rige por una fórmula establecida hace siglos.

En el Concilio de Nicea (325 d. C.), la Iglesia determinó que el Domingo de Pascua debía celebrarse el primer domingo después de la primera luna llena posterior al equinoccio de marzo. Es decir, la luna llena marca el punto de partida.

Por eso, cada año la Semana Santa cambia de fecha, pero siempre se ubica entre el 22 de marzo y el 25 de abril. En la práctica, esto implica que el Viernes Santo y el Sábado Santo suelen coincidir o rodear la luna llena, generando esa imagen recurrente del cielo iluminado durante las celebraciones religiosas.

Un calendario que une tradiciones religiosas

Este sistema no surgió de forma aislada. La relación entre la Pascua cristiana y la luna tiene antecedentes en el judaísmo. La Pascua judía (Pésaj) también se determina a partir de una luna llena en primavera, y los primeros líderes cristianos buscaron alinear ambas celebraciones, considerando la narrativa de la resurrección.

Así, el calendario cristiano heredó una lógica que conecta directamente con los ciclos naturales. La Luna, en este contexto, deja de ser solo un fenómeno astronómico para convertirse en un marcador simbólico del tiempo sagrado.

Elba González como Pepita

Elba González responde a las críticas por sus muecas en El Cholito

Leer más

Por qué la Luna Rosa 2026 es clave

En 2026, la Luna Rosa cae en una fecha que coincide con el periodo central de la Semana Santa, reforzando esa relación histórica entre cielo y liturgia. No se trata solo de un evento visual, sino de un punto de referencia que define el calendario completo de celebraciones religiosas del año.

La fecha del Domingo de Resurrección, considerada el eje de la Semana Santa, depende directamente de este cálculo. A partir de ella se organizan otras festividades del calendario cristiano.

La Luna Rosa no es un evento raro, pero su significado va más allá de lo astronómico. Es un recordatorio de cómo las civilizaciones han utilizado el cielo para ordenar su vida espiritual, social y cultural.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Luna Rosa 2026 en Ecuador: Fecha, hora exacta y su relación con la Semana Santa

  2. Precio mínimo en Ecuador: se reabre debate sobre su desempeño en el mercado agrícola

  3. Guayaquil: Ruta Centro cumple su primer año con actividades culturales

  4. Toque de queda en cuatro provincias llega a su fin: ¿Cuándo será la última noche?

  5. El silencio sobre Emiliana Valdez y el futuro de Combate

LO MÁS VISTO

  1. Nueva cooperativa entra en liquidación en Ecuador; la segunda, en lo que va del año

  2. Toque de queda en Ecuador: Ministro Reimberg dice que objetivo no es bajar el crimen

  3. Augusto Barrera plantea “gran coalición democrática” tras cambio calendario electoral

  4. Así quedó Ecuador en el ranking FIFA, antes de jugar con Países Bajos

  5. Devolución del IVA 2026: en qué beneficia a los adultos mayores la guía actualizada

Te recomendamos