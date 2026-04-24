Acuerdos internacionales y promoción comercial dinamizan sectores claves

Publicado por Lina Zambrano Creado: Actualizado:

Lo que debe saber Más acuerdos en marcha: Ecuador avanza con negociaciones comerciales con más de 15 países y bloques para ampliar mercados.

Exportaciones al alza: El superávit no petrolero refleja una recuperación sostenida y mayor solidez económica.

Inversión y empleo: Nuevos contratos y promoción internacional impulsan oportunidades y dinamizan sectores productivos.

La estrategia de apertura comercial del Ecuador dejó cifras positivas en el 2025. Durante la rendición de cuentas del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones (MPCEI), se evidenció cómo el país ha intensificado su agenda internacional con más de 15 negociaciones en marcha, en un intento por ampliar mercados y atraer inversiones.

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Uno de los datos más relevantes es el superávit de la balanza comercial no petrolera, que en 2025 alcanzó los 5.032 millones de dólares. Este resultado responde, en gran medida, al repunte de las exportaciones y a una tendencia sostenida que fortalece la posición externa del país.

En paralelo, Ecuador ha avanzado en acuerdos estratégicos que buscan mejorar el acceso de sus productos a mercados clave. Entre los hitos destacan la firma del acuerdo de cooperación económica con Corea del Sur, el tratado bilateral de inversiones con Emiratos Árabes Unidos y el cierre de negociaciones con la Unión Europea en materia de facilitación de inversiones sostenibles.

La relación con Estados Unidos también dio un paso importante con la firma del Acuerdo de Comercio Recíproco en marzo de 2026, mientras que otros frentes siguen abiertos con países como Canadá, Japón, India, Brasil y bloques como Mercosur, en una agenda que apunta a diversificar destinos y reducir la dependencia de mercados tradicionales.

Aunque sobre el acuerdo con Estados Unidos expertos han cuestionado por lo que Ecuador permitirá que ingrese y que al parecer afectará la economía de sectores como los productores de cerdo.

Concretaron 26 contratos de inversión

Pero la apertura no solo se mide en tratados. En el último año, se concretaron 26 contratos de inversión por más de 1.000 millones de dólares, principalmente en sectores como energías renovables, salud y minería, con una proyección de más de 3.500 empleos directos.

A esto se suman resultados en promoción comercial: ferias, ruedas de negocio y misiones internacionales generaron más de 600 millones de dólares en exportaciones concretadas. Además, miles de pequeños productores y emprendedores accedieron a programas de fortalecimiento, asistencia técnica y formalización.

El impacto también se refleja en sectores como el turismo, que en 2025 generó cerca de 1.942 millones de dólares y más de medio millón de empleos, consolidándose como un motor clave de la economía.

Así, la política de apertura comercial no solo busca posicionar al país en el escenario global, sino también traducirse en inversión, empleo y oportunidades, en medio de un entorno económico que exige mayor competitividad.