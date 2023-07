La crítica de cada candidato presidencial a la inseguridad en Ecuador es un tema de cajón en las entrevistas, mítines, contacto con la ciudadanía y hasta en las publicaciones que realizan en sus redes sociales. Pero huyen del tema al momento en el que se pregunta las estrategias a usar para sanear de corrupción a la Policía Nacional.

Diario EXPRESO se contactó con los equipos de comunicación de los ocho presidenciables y apenas tres respondieron qué acciones van a implementar en caso de llegar a Carondelet.

El objetivo de la interrogante era conocer el proyecto que van a implementar para que las acciones de inteligencia y contrainteligencia dejen de ser ineficientes ante la creciente tasa de mortalidad que en la actualidad está en 25 hechos por cada 100.000 habitantes; y que del 01 de enero al 13 de junio pasado en el país hubo 3.147 casos mientras que en el mismo periodo del 2022 fueron 1.832.

El primero en responder fue Daniel Noboa, quien se limitó a señalar que: “Hay que volver a unificar la Fiscalía, ahora la Policía tiene una fiscalía propia para sus casos. Pero luego de esta contestación no especificó por qué lo haría o qué otras acciones va a ejecutar.

También respondió Bolívar Armijos y enfatizó que para garantizar la seguridad a los ciudadanos se debe implementar una verdadera depuración y que esta no sea solo a la Policía Nacional sino a las Fuerzas Armadas, con acciones de inteligencia y contrainteligencia en la que se incluya desde “las cabezas” hasta las tropas.

Según detalló las acciones irán desde la autorización y regulación de la venta de uniformes hasta pruebas de confianza. Pero que para llegar a este punto primero se debe resolver falencias de años.

“Equiparación salarial a la tropa, dotación de equipos y herramientas para que puedan hacer su trabajo con honestidad” con el fin de que no sean reclutados por las mafias.

Mientras que de parte de Luisa González, se mostraron esquivos y cuidadosos en extremo para responder la siguiente pregunta: ¿Cómo va a sanear la Policía Nacional tomando en cuenta que los procesos de depuración no han servido?, respondieron para que el Diario les precise: “¿A qué proceso de depuración se refiere usted , que no ha servido y a qué periodo corresponde? Se aclaró desde el medio de comunicación que el periodo a analizar sea de los últimos 20 años y enfatizaron que los “procesos de depuración y selección de la Revolución Ciudadana sí funcionaron” y que la pregunta más era una afirmación que interrogante. Además, pidieron al Diario que les entregue un “número exacto de palabras para garantizar que la respuesta no será editada”. Hasta el cierre de esta edición no contestaron la pregunta.

Los equipos comunicacionales de Otto Sonnenholzner y de Jan Topic quedaron en responder durante este último viernes pero tampoco emitieron su contestación sobre el tema, hasta el cierre de este informe. Mientras que Fernando Villavicencio y Xavier Hervas no atendieron al pedido de información.

No obstante, la experta en seguridad ciudadana, Johanna Espín, resalta que si bien es cierto que, no se podrá implementar cambios profundos en año y medio de gestión, lo que sí se puede hacer es ejecutar acciones concretas para la creación del plan de seguridad nacional como política de Estado para que permanezca y se ejecute en los próximos gobiernos debido a que la agenda del plan de seguridad ciudadana y convivencia social 2019 - 2030 “está tan en el aire, que nunca llega a concretar una verdadera acción a favor de la seguridad integral”.

Espín advierte que lo primero que se debe hacer es ejecutar reformas en los reglamentos de la Policía Nacional, el sistema penitenciario y la coordinación de las Fuerzas Armadas. Esto va de la mano con una “asignación de recursos apropiada para los cambios estructurales que se necesitan”. Ella cree que con ello, se desencadenará la lealtad en los uniformados.

Los procesos administrativos y financieros de la Policía deben ser auditados por la sociedad civil para combatir la corrupción. Dotaremos a la Policía del presupuesto necesario; implementaremos un modelo de patrullaje permanente que proteja a todos.

Yaku pérez

Claro que se puede 2-17-20

Para el exasambleísta es necesario hacer cambios en los temas de investigación y que sea la Fiscalía la que se encargue de los casos de corrupción que exista en la Policía Nacional, de esta forma cree que puede sanear a la entidad.

Daniel Noboa

Acción Democrática Nacional

El expresidente del Consejo de Gobiernos Parroquiales expuso que se debe investigar a los integrantes en todos los rangos, a la par, dotarlos de herramientas de trabajo y equiparación salarial a la tropa para evitar ser captados por las mafias.

Bolívar Armijos

Mov. Amigo-lista 16

