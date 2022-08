El 2 de agosto se ordenó por decreto ejecutivo la creación de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado y su titular, Diego Ordóñez, señaló que aún no hay presupuesto y que todavía no tienen personal propio. Por ahora, se usa personal estratégico de diferentes organismos de seguridad para delinear “acciones preventivas de inteligencia” en el país.

Así también se indicó que el objetivo es que las entidades de seguridad y defensa estén coordinadas en su accionar y que no serán trabajos de reacción, sino preventivos.

México eleva a 11 las muertes por día de ataques a civiles en Ciudad Juárez Leer más

No obstante, Daniel Pontón, experto en seguridad, califica el accionar como un valioso tiempo perdido porque es volver a la creación de lo que antes se conocía como el Ministerio Coordinador de Seguridad; precisó que aunque no fue su culpa eliminarlo y no crear una institucionalidad (lo hizo el presidente Lenin Moreno), demoró más de un año para identificar la falta de entendimiento entre los organismos que hay en el país.

“Lo que yo no sé es, hasta qué punto se logre lo sistemático si tenemos personal de un lado a otro en labores de coordinación, cuando se lo necesita operativo al 100 % en su institución. Mientras que la seguridad apremia, por ejemplo, alguien que se preocupe de lo presupuestario, ejecución, seguimiento. Que exista una alta sintonía con la planificación y resultados reales”.

Evaluación: De acuerdo a expertos, las autoridades deben mantener reuniones periódicas para evaluar si se cumplen las metas planteadas por la Secretaría.

Celeridad: El proceso de acople debe ser inmediato, debido a que existe inteligencia criminal que, además de estar mejor armada y con más tecnología, tiene recursos.

Claridad: El tenue informe de muertes violentas hace sospechar de las demás cifras oficiales en materia de seguridad. Se espera que ahora se transparenten.

Por su lado, Ordóñez dijo a EXPRESO que desde hace cuatro meses trabajan en la “creación de un sistema nacional de seguridad que no hay, porque solo hay entidades ejecutoras de seguridad”. Para ese sistema, se combinará la información que tenga el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) al igual que los departamentos de la misma rama en la Policía Nacional, Armada, Defensa, entre otras entidades, para saber por “dónde ir” en temas de seguridad.

El 60 % de migrantes y refugiados en Quito teme por su vida en su país natal Leer más

Ordóñez enfatiza que existen protocolos y sistemas de alta rigurosidad y que no hay posibilidad que existan malos elementos que controlen dicha información privilegiada.

Sin embargo, Nelson Yépez, experto en seguridad, pondera que sí debe existir una “policía de la policía” y que se puede conformar unidades especiales que se encarguen de aquello.

“En algún momento hubo problemas con la Policía por el tema de la filtración de información por parte de ciertos uniformados y se creó la famosa unidad de investigaciones especiales, que incluso era acompañada por el Departamento de Estado de Estados Unidos y de alguna manera era financiada por ellos, y contó con los mejores uniformados de todo el país”, recordó Yépez.