Por segunda vez, el Pleno de la Asamblea intentará resolver sobre Pegasus

Asambleístas de diferentes bancadas coinciden que el tema sobre el el supuesto uso del spyware Pegasus por parte del Gobierno de Daniel Noboa debe ir a una comisión para investigarse. Sin embargo, la duda aún gira alrededor de qué mesa lo hará.

El 17 de diciembre del 2024, el Pleno intentará una vez más tratar el pedido de las bancadas del Partido Social Cristiano (PSC) y Construye sobre una investigación respecto al tema.

El 13 de diciembre pasado, sin ninguna explicación ese punto no se topó y el Pleno pasó a discutir lo que haría sobre la publicación de la Ley Antipillos en el Registro Oficial.

La misma presidenta de la Asamblea, Vivaian Veloz, dijo el viernes pasado que el objetivo es determinar el inicio de un proceso de fiscalización. “El Pleno resuelve que se inicie un proceso de fiscalización y esto se deriva a una comisión”, explicó Veloz.

La intención, una vez que se delegue el trámite de la investigación, sería convocar a dos autoridades. Veloz dijo que buscarán las versiones del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) y del ministro de Gobierno, José De La Gasca.

La jefa del bloque oficialista ADN Valentina Centeno planteó que se realicen las investigaciones necesarias. Sin embrago aclaró que su bloque continuará con su agenda en temas para la lucha contra la corrupción y en contra del lavado de activos.

Sobre el uso de Pegasus, Centeno señaló: “Tendrán que demostrarlo. En el Pleno podrán decir cualquier cosa para captar un poco de votos y protagonismo”.

Los pedidos de que el tema se trate en la Asamblea llegaron desde las bancadas de Construye y PSC. Ambas coincidieron en que era necesario el llamado a ministros de Estado para que explique este tema.

Pero, aún no están claras las pruebas que podrían tener sobre su uso. Sobre esto, Veloz dijo que la solicitud de tratarlo en el pleno se sustenta en fuentes humanas que informaron sobre la supuesta compra del software.

Dos intentos fallidos en Comisión de Seguridad

El tema pasó al Pleno después de que en dos ocasiones se suspendió el tratamiento en la Comisión de Seguridad, presidida por la oficialista Inés Alarcón.

El pasado 7 de diciembre, la reunión en esa mesa legislativa no pudo instalarse. El legislador Rafael Dávila había presentado por escrito la moción para el inicio de la fiscalización del supuesto uso de Pegasus pero no hubo quórum y no se trató el tema.

A día seguido, el 8 de diciembre pasado, Alarcón volvió a convocar a los legisladores pero, sin mayor explicación, la sesión se suspendió.

Pegasus es un spyware que permite el control de un dispositivo móvil y, por lo tanto, el acceso a su información. Fue diseñado por la empresa israelí NSO Group. El PSC y Construye quieren que se investigue porque, supuestamente, el mismo se habría adquirido para espionaje a activistas, periodistas y opositores.

