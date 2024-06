La SECU respondió a un concejal sobre críticas a la Feria del Libro de Quito

A la Feria Internacional del Libro de Quito (FILQ 2024) le antecedieron las críticas en redes sociales este año. Se han publicado señalamientos sobre filiaciones personales y políticas, falta de rigor en la selección de autores y hasta predicciones sobre la calidad del evento que empezará el sábado, 8 de junio.

La respuesta de una parte de sus gestores, desde la Secretaría de Cultura del Municipio (SECU), ha sido tardía. Eso ha favorecido las especulaciones pese a que los curadores (la escritora ecuatoriana María Auxiliadora Balladares y el escritor colombiano Juan Cárdenas) cuentan con experiencia en la academia y en las artes.

Tras 15 ediciones, la FILQ 2024 es la primera que tuvo un antecedente al que se le puso, entre otros nombres, el de “feria preparatoria” en noviembre de 2023. Durante la rueda de prensa el pasado viernes, la titular de la SECU, Valeria Coronel dijo que el presupuesto en ese evento de cuatro días fue de 309.000 dólares. Hubo 12 mil asistentes.

Para la Feria que culminará el domingo 16 de junio (nueve días que irán de 10:00 a 20:00), el monto es de $ 465.000. Se espera que 30 mil lectores lleguen al Centro de Convenciones Metropolitano. Y, como en todas las ferias, se puede anticipar que la producción editorial del país no estará presente de forma íntegra en la agenda.

Las preguntas del concejal Abad

Con fecha 13 de mayo de 2024 (Oficio Nro. GADDMQ-DC-AMGB-2024-0208-O), el concejal Bernardo Abad pidió información a la Secretaría sobre el “mecanismo a través del cual se definen los autores de obras literarias que forman parte de este espacio” (la FILQ); también preguntó “¿cuáles son los parámetros de selección de las obras y autores de obras literarias que se expondrán?”

De la lista de 44 invitados internacionales a la FILQ 2024, la mitad son mujeres. Entre los 102 invitados nacionales, hay 46 autoras.

En el documento que la SECU le envió consta que “la selección de autores surgió de un criterio triple que incluye: relevancia internacional en el campo de las letras, el mundo de la edición, la cultura o las humanidades; correspondencia entre las trayectorias de los autores y los criterios curatoriales; y pluralidad y diversidad, a fin de alcanzar el más amplio espectro posible de públicos”.

La respuesta que Abad recibió el pasado 30 de mayo contiene lo que él describe como “términos técnicos y jurídicos difíciles de entender”. El edil considera que “si bien se deja claro que deben tener ciertos requisitos de carácter específico acorde a la naturaleza de la feria, la Secretaría de Cultura tiene la potestad de elección de los participantes, sin embargo, no se hace alusión a criterios ideológicos o políticos”.

El Concejo “no se ha pronunciado sobre el tema”, ratifica Abad vía telefónica, “hemos sido muy pocos concejales que, tomando los reclamos ciudadanos, hemos hecho los pedidos de información”. Y añade que son válidas, sin citar nombres, “las numerosas críticas de varios actores y representantes de la literatura”. Pero lo hace con un principio difícil de poner en práctica: la fiscalización del carácter político de un evento cultural.

El requerimiento realizado por el concejal es informativo y no tiene influencia respecto al trabajo técnico realizado por la Secretaría de Cultura. Valeria Coronel Secretaria de Cultura del DMQ

El martes pasado, este concejal del movimiento Va Por Ti entrevistó a uno de los autores invitados a la FILQ 2024, el escritor Javier Vásconez. “No tengo ninguna información sobre las polémicas de la feria”, le respondió el autor de ‘El Viajero de Praga’, que ganó el Premio Nacional Eugenio Espejo en 2022.

“La Feria estaría dirigida un tanto a ciertos temas demasiado de izquierda, el correísmo estaría involucrado”, señaló Abad en el programa radial “Al Caer el Sol”. Sin obtener comentarios al respecto por parte del novelista y editor que siempre ha sido crítico con la institucionalidad cultural del país.

El viernes 14 de junio (18:30), Vásconez participará en un diálogo sobre La Simbología de los animales en su prosa, en compañía del biólogo Mateo Dávila y la escritora Sandra Araya. Lo propuso la editorial USFQ Press que acaba de reeditar el libro ‘La Piel del Miedo’.

Las respuestas de la curadora

La Feria del Libro paga a sus invitados oficiales, no a todos los participantes, algunos de quienes están en agenda por “propuestas externas”, explica la curadora María Balladares, consultada por EXPRESO. “Hay críticas poco constructivas”, considera, aunque “al hacer este trabajo estamos preparados para recibir todo tipo de crítica”.

¿Por qué no hubo un diálogo directo con los representantes de todas las editoriales del país? “Porque es imposible complacer a todo el mundo”, sostiene Balladares. “Estuvimos atentos, con Juan (Cárdenas), en observar cuáles eran las novedades de las editoriales ecuatorianas que se estaban presentando en los días alrededor de la agenda”.

En cuanto a sellos independientes y universitarios se pidió a sus editores que propusieran mesas externas. Son las que aparecen en la programación con la institución proponente entre paréntesis. Los funcionarios municipales que participan como invitados tampoco reciben remuneración, aclara la curadora.

Los criterios curatoriales se establecieron “en función de repensar a Quito como capital cultural con trascendencia en la región (...) Nunca, en ningún momento hubo una disposición de autoridades o de quienes conforman la SECU para que hagamos este trabajo curatorial”, añade.

La opinión de dos editores

Los sellos Doble Rostro, Festina Lente, Turbina y Severo conforman el colectivo editorial Enjambre. Tres de las cinco las propuestas de Severo editorial fueron incluidas en la feria, señala su fundador, Fausto Rivera. En los últimos ocho meses, ese sello ha publicado siete novedades editoriales. Con cada uno de los sellos, la selección es distinta.

Debería constituirse una veeduría ciudadana, ajena al sector de la Cámara del Libro y de la Asamblea del Libro, que audite la feria que está por iniciarse y las tres anteriores. Aleyda Quevedo Ediciones La Línea Imaginaria

“Mucha gente aplicó, nosotros decidimos hacerlo colectivamente, como en las últimas ediciones”, cuenta este editor que ha trabajado sobre los libros ‘Pece de la Flora’ (de Sebastián Oña Álava), ‘Tenía cada vez menos partes’ (Antonia Aguirre) y el reeditado ‘Urux. Una Correspondencia’ (Balladares y Sebastián Urli).

“Hay una mala comprensión respecto a lo que es la curaduría, que siempre va a tener un componente cultural y estético además de político”, considera Rivera.

El criterio de los curadores ha sido cuestionado por otros editores, como Aleyda Quevedo, de La Línea Imaginaria, que en el último año ha publicado ocho títulos. “Hay dobles discursos y agendas escondidas”, posteó la editora de ‘Tanta luz bajo mis párpados’ (de Violeta Luna), ‘La mañana zombi en avalancha’ (Vinicio Manotoa), o ‘Tonta muerte, mi compañera de juegos’ (Jorge Gómez).

La feria tendrá un día entero de descuentos, el martes 11 de junio.

“Esta sería la cuarta Feria del Libro organizada con la participación Municipio (...) Es necesario que se muestren los resultados de impacto y las acciones concretas que hayan incidido sobre el fomento a la lectura y la formación de públicos lectores”, dice consultada para este reportaje.

“Tampoco creo que sea una ‘feria correísta’ (...) Creo que hay una larga lista de autoras pseudo feministas neoliberales invitadas, muchísimos autores que no llegan a ser ni siquiera progresistas”, sentenció Quevedo. Los curadores no hicieron ningún acercamiento con su sello, no está incluido en la agenda.

