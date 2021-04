Al sector turístico y hotelero le preocupa la falta de compensaciones ante las medidas del COE

El sector turístico y hotelero dice que no da más. Las medidas anunciadas por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) que buscan frenar el avance de la COVID-19 fue un balde de agua fría para esos sectores. Es que, desde este viernes 23 de abril y hasta las 05:00 del lunes 26 el confinamiento será riguroso en 16 provincias del país en las que el diagnóstico es desolador.

Frente a la alarmante cifra de contagios y la alta demanda de camas UCI en los hospitales y casas de salud, la sugerencia es la declaratoria de un cuarto estado de excepción desde marzo de 2019.

Esa medida para Norman Bock representante del sector hotelero sin duda traen grandes afectaciones al sector turístico en general no solo al hotelero. Dice que las medidas posiblemente sean las necesarias de tomar pero lo que no entienden es "la incapacidad del gobierno de no generar medidas de apoyo a la par que prohíben y restringen el trabajo".

Considera que, si no se puede trabajar, si ellos ordenan el toque de queda desde el viernes, eso hace, sin duda, que los establecimientos no tengan ingresos y considera que se debe reducir el cobro de los servicios públicos, de impuestos y debe dar plazos para que se puedan pagar las obligaciones con el Seguro Social, Servicio de Rentas Internas (SRI).

Él cree que no todo debe ser restrictivo y que haber medidas que compensen la falta de generar trabajo o empleo. Insiste en que se debe dar una compensación económica a los establecimientos no cobrando los servicios públicos que son muy altos y costosos para el sector que son al 100 % y permiten solo trabajar al 30 %.

Se pregunta ¿cuándo va a dar ayudas que permita mejorar la situación para el sector turístico?

Holbach Muñetón de la Federación de Cámaras de Turismo coincide con la preocupación, Afirma que son medidas que ya tienden a quebrar el país, "qué lo único que ven es cerrar o no y confinar. "Aceptamos lo que digan, pero ¿cuál es la compensación del gobierno? porque ya no hay dinero para pagar permisos, asegura.

Para él, "la situación es terrible y sumamente complicada". Teme que lo que están esperando es que más empresas quiebren y que el sector debería ser visto como parte de la solución no del problema. "Por qué no tienen la entereza de tomar decisiones técnicas por encima de ellas toman decisiones políticas", manifiesta. Opina que si saben que en un sector es alto el contagio ¿por qué cierran todas las ciudades, por qué no disponen que los profesionales que vayan a una hora y los trabajadores a otra?