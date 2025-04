Sector industrial de Cotopaxi pide acciones para reactivar la economía

Latacunga, Cotopaxi – Tras los resultados de la reciente jornada electoral en el país, donde Daniel Noboa se impuso con una ventaja significativa sobre su contendora Luisa González, el sector empresarial de Cotopaxi expresa optimismo moderado y disposición a trabajar en conjunto con el nuevo gobierno, en busca de estabilidad y desarrollo económico.

Daniel Noboa sobre su reelección: "Existe un voto duro noboísta de alrededor del 30%" Leer más

Xavier Estrella, presidente de la Cámara de la Pequeña Industria de Cotopaxi, manifestó que el país vivió “una verdadera fiesta democrática” y resaltó la necesidad de que el presidente electo asuma esta victoria con humildad, reconociendo que un amplio porcentaje de la ciudadanía no votó por él. “Hay que recomponer el tejido social, hay fracturas profundas, y eso solo se logra con acciones concretas en salud, educación, seguridad y empleo”, afirmó Estrella.

El dirigente empresarial señaló que el sector productivo, particularmente en Cotopaxi, ha estado en pausa durante los últimos meses debido a la incertidumbre política. “Desde febrero, muchos proyectos estaban en stand-by. La inversión estaba paralizada, esperando el desenlace electoral”, indicó. Estrella, quien también lidera una empresa dedicada a la fabricación de estructuras metálicas, explicó que este clima de indecisión ha frenado iniciativas importantes en áreas como la construcción y la industria manufacturera.

Con la victoria de Noboa, según el representante gremial, se abre una ventana de oportunidad. “Tenemos una moneda fuerte, que es un pilar clave para atraer inversión extranjera. Ahora necesitamos señales claras de gobernabilidad y compromiso”, expresó.

Empresarios piden madurez política

Sin embargo, el presidente de la Cámara también criticó el comportamiento prematuro de algunas figuras políticas locales, que —según él— ya estarían negociando espacios de poder sin haberse enfocado aún en las necesidades reales del territorio. “Se vio un triunfalismo innecesario en ciertos sectores de la dirigencia. Antes de pensar en cargos, deberían pensar en cómo apoyar al nuevo presidente y, sobre todo, en cómo servir a la provincia”, comentó.

Estrella hizo un llamado a la madurez política. “Es momento de sumar. Reconocemos que hay dolor por la derrota, pero se necesita voluntad de todos los sectores para recomponer al país. No hay recursos ilimitados, y si no se construyen consensos, el país no avanzará”, dijo.

Finalmente, remarcó que uno de los desafíos más urgentes será lograr una mayoría sólida en la Asamblea Nacional, para que las reformas y leyes necesarias para la reactivación económica no queden estancadas, como ha ocurrido en los últimos años.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO