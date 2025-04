"Querían que salga a hacer campaña y les salió en contra": Noboa habla de su licencia

Culminada las elecciones de 2025, el presidente Daniel Noboa respondió a los cuestionamientos hechos en su contra por no haber solicitado licencia para participar de la campaña electoral.

En entrevista con CNN en Español, Noboa sostuvo que la exigencia de la oposición de que tome licencia era parte de los intentos de "desbalancear" su proyecto político.

"En esta segunda vuelta salí a hacer campaña todo el tiempo y ese es el resultado, que ganamos con 11 puntos. Lo que tanto querían, que salga a hacer campaña, les salió en contra", señaló.

Noboa, además, señaló que la verdadera intención detrás de la exigencia de su licencia era "subir a una vicepresidenta (Verónica Abad) que públicamente estaba opuesta a su propio presidente y que estaba suspendida en sus funciones por dos años. Esa era la intención".

"(Abad) se olvidó de la Constitución", señala Daniel Noboa

En ese sentido, Noboa señaló que el punto de inflexión en su relación con la vicepresidenta Abad fue cuando ella "se olvidó de la Constitución".

"En la Constitución ecuatoriana, su función es las funciones que le otorgue el presidente de la República. No le gustaba y ella quiso en algún momento hasta dictar sus propias funciones", acotó.

El presidente Noboa incluso señaló que las discrepancias con Abad iniciaron mucho más atrás, desde la campaña de segunda vuelta de las elecciones de 2023.

"No me la pusieron a la fuerza. Ella cambió mucho desde la segunda vuelta de campaña. Sus actitudes no fueron las mejores y nosotros lo que le dimos fue funciones especiales", comentó.

De hecho, respecto a la cuestionada función de Abad en Israel, Noboa sostuvo que le asignó esa tarea porque "ella estudió en Israel, le gustaba mucho Israel y, pues, que sea embajadora en Israel".

