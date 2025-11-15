Secretaría de Comunicación confronta a Arauz por desgravación arancelaria con EE.UU.

El Gobierno relega el análisis para responder con ataques personales las críticas de Arauz sobre los beneficios arancelarios

Arauz fue candidato a la Presidencia en 2021 y a la Vicepresidencia en 2023.

La Secretaría General de Comunicación (Segcom) difundió este 15 de noviembre un mensaje en redes sociales dirigido al excandidato presidencial Andrés Arauz, en respuesta a sus críticas sobre el anuncio oficial de que 105 productos ecuatorianos ingresan a la primera fase de desgravación arancelaria en Estados Unidos.

La réplica incluyó ataques personales y un calificativo de “prófugo de la justicia”, pese a que el político correísta no está prófugo, sino que tiene una medida de presentación periódica y prohibición de salida del país mientras es procesado en el caso Ligados.

El intercambio se produjo después de que Arauz cuestionara que el Gobierno presentara como logro propio una medida de carácter unilateral del gobierno estadounidense. Recordó que administraciones anteriores, incluida la de Donald Trump, otorgaron beneficios arancelarios a países como Colombia sin requerir negociaciones formales o concesiones políticas.

Un anuncio técnico convertido en confrontación política

La Segcom difundió una pieza gráfica en la que se enumeran algunos de los productos beneficiados, entre ellos café, cacao, piña, mango, pitahaya, frutas tropicales, jugos, especias, banano, carne y fertilizantes. Sin embargo, el mensaje oficial estuvo acompañado de descalificaciones hacia Arauz y alusiones a su “comprensión lectora”, lo que convirtió un anuncio comercial en un nuevo episodio de confrontación entre el Gobierno y actores de oposición.

El órgano de comunicación también afirmó que la desgravación constituye “una buena noticia” y pidió a Arauz compartir la información con “sus amigos para que salgan de su ignorancia”, en un tono confrontativo y poco profesional para una entidad pública encargada de la política comunicacional del Ejecutivo.

Una discusión que desplaza el contenido económico

La controversia termina relegando el análisis técnico sobre el impacto real de la medida para productores ecuatorianos y la duración del beneficio, mientras la conversación pública se concentra en las tensiones entre el Gobierno y la oposición.

¡Hola, buenos días! @ecuarauz

Sabemos que últimamente has tenido problemas de comprensión lectora, por eso te enviamos una lista resumida de los productos que ya no pagan aranceles en Estados Unidos. Recuerda: hasta ahora son 105.



Si hay alguna dificultad procesando esta… https://t.co/koFeDQ3mII pic.twitter.com/OSEUv5XuAS — Comunicación Ecuador 🇪🇨 (@ComunicacionEc) November 15, 2025

