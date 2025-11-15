Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

ANDRES ARAUZ CORREÍSMO
Arauz fue candidato a la Presidencia en 2021 y a la Vicepresidencia en 2023.ARCHIVO: EXPRESO

Secretaría de Comunicación confronta a Arauz por desgravación arancelaria con EE.UU.

El Gobierno relega el análisis para responder con ataques personales las críticas de Arauz sobre los beneficios arancelarios

La Secretaría General de Comunicación (Segcom) difundió este 15 de noviembre un mensaje en redes sociales dirigido al excandidato presidencial Andrés Arauz, en respuesta a sus críticas sobre el anuncio oficial de que 105 productos ecuatorianos ingresan a la primera fase de desgravación arancelaria en Estados Unidos. 

La réplica incluyó ataques personales y un calificativo de “prófugo de la justicia”, pese a que el político correísta no está prófugo, sino que tiene una medida de presentación periódica y prohibición de salida del país mientras es procesado en el caso Ligados.

Friedrich Merz

Canciller de Alemania rechaza hablar con la ultraderecha: "No tenemos nada en común"

Leer más

El intercambio se produjo después de que Arauz cuestionara que el Gobierno presentara como logro propio una medida de carácter unilateral del gobierno estadounidense. Recordó que administraciones anteriores, incluida la de Donald Trump, otorgaron beneficios arancelarios a países como Colombia sin requerir negociaciones formales o concesiones políticas.

RELACIONADAS

Un anuncio técnico convertido en confrontación política

La Segcom difundió una pieza gráfica en la que se enumeran algunos de los productos beneficiados, entre ellos café, cacao, piña, mango, pitahaya, frutas tropicales, jugos, especias, banano, carne y fertilizantes. Sin embargo, el mensaje oficial estuvo acompañado de descalificaciones hacia Arauz y alusiones a su “comprensión lectora”, lo que convirtió un anuncio comercial en un nuevo episodio de confrontación entre el Gobierno y actores de oposición.

El órgano de comunicación también afirmó que la desgravación constituye “una buena noticia” y pidió a Arauz compartir la información con “sus amigos para que salgan de su ignorancia”, en un tono confrontativo y poco profesional para una entidad pública encargada de la política comunicacional del Ejecutivo.

RELACIONADAS

Una discusión que desplaza el contenido económico

La controversia termina relegando el análisis técnico sobre el impacto real de la medida para productores ecuatorianos y la duración del beneficio, mientras la conversación pública se concentra en las tensiones entre el Gobierno y la oposición.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Intercambiador de la Simón Bolívar y Ruta Viva con cierres nocturnos por 28 días

  2. El equipo 22 de Julio 'mendiga ayuda' para sobrevivir en la Serie B

  3. Liga de Portoviejo, Cuenca Jrs, Aampetra y Mineros, semifinalistas del ascenso a la B

  4. Secretaría de Comunicación confronta a Arauz por desgravación arancelaria con EE.UU.

  5. Minería en Argentina: Rechazan plan de Milei para permitirla cerca de glaciares

LO MÁS VISTO

  1. “Hemos llegado al lugar donde van a morir”: el horror del caso Las Malvinas

  2. ¿Es viable el aumento salarial para servidores públicos de hasta $250 en 2026?

  3. Zarigüeyas Guayaquil: cómo reportar su presencia y qué hacer si aparecen en casa

  4. Aquiles Álvarez sobre la invasión de veredas: "No vamos a contratar más agentes"

  5. IESS adelanta pago a jubilados dos días antes de la Consulta 2025: Esto se sabe

Te recomendamos