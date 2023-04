Luego de que el comunicador Rafael Cuesta, quien hasta finales de marzo estuvo al frente de TC Televisión y previo a su salida del medio de comunicación divulgó un audiovisual en el que señaló al Secretario de la Administración Pública, Sebastián Corral Bustamante por tener un supuesto conflicto de intereses con el funcionamiento de la empresa televisiva por ser gran accionista de Teleamazonas. Corral habló con EXPRESO y manifestó que no ha ejercido presiones de ningún tipo y que tampoco conoce a Cuesta.

Rafael Cuesta acusó al secretario de la Administración Sebastián Corral Leer más

En el vídeo difundido se señaló que Corral “tiene interés de meterle la mano a TC Televisión y que no querían que Cuesta esté dirigiendo el medio incautado por el Estado ecuatoriano. Lo acusó de “actos ilegales” por tener contratos con el Estado y con la Presidencia de la República.

“No sé por qué el dueño de un canal tan importante quiere ser funcionario público. Un funcionario público no debe tener contratos con el Estado, ni directa e indirectamente, y Teleamazonas, del que Corral es accionista, tiene innumerable contratos hasta con la Presidencia de la República”.

Corral atendió de forma telefónica a Diario EXPRESO este 5 de abril de 2023 y dijo: “No he tenido injerencia ni en la administración, ni en la línea editorial" que no ha tenido nada que ver con su salida, como en la nueva contratación del nuevo gerente. No lo conozco al Señor Cuesta. Nunca he llamado a nadie de TC, Yo no he ejercido ningún tipo de presión de ningún tipo con respecto a TC, lo niego categóricamente”.

Asambleístas, jueces y fiscales, entre los obligados a reportar ingresos Leer más

Corral se defendió de los señalamientos y recalcó que desde que se lo designó como servidor público en julio de 2021 para ser diplomático en Reino Unido, no es parte de la administración y gestión de Teleamazonas.

“Estoy alejado totalmente de la administración, gestión y de todo el manejo de Teleamazonas, tengo acciones ahí como está en mi declaración patrimonial, corté totalmente". No obstante, si bien es cierto que en la actualidad no tiene un cargo administrativo en el medio de comunicación, en los registros de la Superintendecia de Compañías se muestra que sigue como uno de los accionistas mayoritarios y que está a cargo de 2,5 millones de acciones.

Otra de las críticas de Cuesta es que Corral tiene recursos en paraísos fiscales y aunque se refirió al tema, no especificó qué hizo con el dinero que recibió por parte de una entidad financiera de Panamá. Tampoco si esos dineros los trajo al país y paó impuestos por ello.

"Yo no tengo cuentas, no tengo inversiones, no tengo empresas, no tengo nada. Lo que tengo es un crédito en una institución financiera panameña y punto eso es todo, la información sale de mis declaraciones públicas... Es mío y pagado por mí”.

Finalmente dijo que no tomará acciones legales contra Rafael Cuesta y que lo ocurrido es parte de la “desagradable pelea política que se vive en el país”.