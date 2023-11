Sarauz: “El celular de Villavicencio era un riesgo por eso lo tiene el FBI”

Hay muchas versiones alrededor del teléfono celular de Fernando Villavicencio. Una es que el aparato fue arrojado a un río. Otra es que fue entregado al FBI.

Verónica Sarauz, viuda de Villavicencio, aclara a EXPRESO los rumores. Primero explica que una “copia íntegra” del contenido del teléfono celular del candidato a la Presidencia de la República fue entregada en los Estados Unidos al Buró Federal de Investigaciones (FBI) a través de una persona de confianza.

¿Por qué no entregarlo a la Fiscalía ecuatoriana? Sarauz dice que el celular de Villavicencio guardaba información sensible y muy importante sobre casos de corrupción y narcotráfico en puertos, sus operadores, así como sus contenciones con la política y con el poder económico. “Fue un tema de seguridad, porque si a Fernando Villavicencio lo mataron por esa información, cualquiera que poseyera su teléfono su vida estaría en riesgo”. Otro argumento es que formalmente la Fiscalía de Ecuador no solicitó la entrega del aparato o su información en los expedientes abiertos.

"El FBI tiene la información y los hilos sobre los que investigaba Fernando. Hay muchas cosas que están ahora en poder de las autoridades de ese país”, sostuvo Sarauz. EE.UU. impulsa un programa de recomensas, así cómo como ha dispuesto a sus funcionarios para ayduar en la investigación para aclarar este amgnicidio.

En Quito hay una investigación y que está más avanzada que se centra en los autores materiales del crimen. El 9 de agosto pasado, un grupo de sicarios esperó la salida de Villavicencio de un mitin político para dispararle en la cabeza. Por ahora hay 13 procesados, de los cuales siete fueron asesinados en la cárcel.

En este expediente, el abogado Ricardo Vanegas, procurador de una de las hijas de Villavicencio, solicitó que los amigos y allegados entreguen sus celulares. Ellos cumplieron con esa disposición, pero Sarauz indicó que ellos no se presentaron en la audiencia privada para la extracción de la información, por lo que el contenido de los aparatos no es parte de las evidencias del caso y no será presentada en la audiencia preparatoria de juicio como parte de los elementos.

“Lo que llama la atención es la Fiscalía no ha podido vincular a más personas que tuvieron que ver con el crimen, que por su negligencia permitieron a los sicarios actuar con tanta libertad”, dijo la viuda y agregó que, a su criterio, esa negligencia la cometieron personas del círculo cercano de Villavicencio.

El segundo expediente abierto es para revelar la autoría intelectual. Cuenta con el testimonio anticipado del testigo protegido, quien reveló quienes pagaron por el asesinato. Pero se trata de un caso en indagación previa y sobre el que pesa una orden de reserva.

