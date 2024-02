Saquicela pide prórroga a Judicatura; Román solicita que nombre conjueces

El titular de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, informó en rueda de prensa, la tarde de este 5 de febrero de 2024, que solicitó al Consejo de la Judicatura (CJ) que se le extienda la acción de personal de prórroga de funciones como presidente.

"Porque si yo soy el Presidente en funciones y hay un respaldo de la Ley y de la Procuraduría, que es vinculante, no podría el Consejo de la Judicatura no emitir esa acción de personal. Y si lo omite, significaría que estaría diciendo que no existe presidente de la Corte (...) y no lo puede hacer", manifestó.

Saquicela dio sus declaraciones con base al pronunciamiento del titular de la Judicatura, Álvaro Román, quien afirmó en horas de la mañana que el Consejo que preside no se pronunciará sobre el dictamen del Procurador para que se prorrogue en funciones. Considera que eso "le corresponde al pleno de la Corte".

"Espero la acción de personal. Y si no lo hubiere sería una clara intromisión de la Judicatura en el pleno de la CNJ del Ecuador (...) El doctor Román afirmó que no puede tomar decisión sobre pleno de la Corte, entonces que extienda la acción de personal", insistió.

De esta manera, la Corte y la Judicatura se enfrascaron en una discusión en torno a la legalidad de la prórroga de funciones que fue vista por Saquicela como una salida ante la falta de votos para reelegirse en el cargo. El magistrado sostiene que "solo así no habría acefalía, que sería grave para los procesos penales" que lleva la CNJ.

Temprano, Román habló del proceso de reemplazo de los jueces nacionales. Los magistrados fueron cesados al cumplir su período de tres años y serán sustituidos por conjueces.

Los jueces Byron Guillén, Walter Macías, Luis Rivera y Fabián Racines "dejaron de pertenecer a la Función Judicial y "tenemos que llenar las vacantes", dijo Román.

Luego de concluido el período de funciones, el titular de la Judicatura aseguró que solicitó a Saquicela, "presidente de la Corte Nacional de Justicia hasta el 5 de febrero, que nos envíe los nombres de los conjueces titulares".

Para designar a los conjueces se deberá realizar un concurso, de acuerdo con el artículo 174 del Código Orgánico de la Función Judicial, señaló Román. Añadió que la solicitud para buscar los reemplazos de los magistrados tiene como fin "instrumentalizar las órdenes de personal para que servicio de Justicia no se detenga".

Las vacantes que dejarán quienes sean designados como conjueces se irán ocupando en las siguientes semanas. Para ello, la Judicatura se declaró en emergencia el lunes pasado, puntualizó su máximo representante.

