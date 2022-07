Un tanto incrédulos. Médicos epidemiólogos e investigadores se muestran insatisfechos al hablar de los lineamientos con los que el Ministerio de Salud Pública (MSP) vigila la propagación de la viruela del mono en el país. Esto porque, según las voces recogidas por este Diario, la salud pública en el país “no tiene un adecuado sistema de vigilancia epidemiológica, pese a toda su estructura, o siempre van tarde” cuando se trata de tomar acciones para prevenir enfermedades infecciosas.

Lastimosamente, el Ministerio de Salud, pese a toda su estructura, no tiene un sistema de vigilancia adecuado. Y no es culpa del Gobierno actual, la salud ha sido destruida por años. Washington Alemán,

​especialista en enfermedades infecciosas

Participación notifica a la Asamblea la suspensión de la posesión del ‘súper’ de Bancos Leer más

Criterio que no se aleja de la realidad que vive el sistema ecuatoriano de salud pública que, a pesar de “ser eficiente”, según Francisco Pérez, subsecretario de Vigilancia Epidemiológica, “se ha debilitado” porque no cuenta con personal suficiente.

Sin embargo, aclara el funcionario a EXPRESO, la cartera de Estado realiza la vigilancia del virus de la viruela del mono de manera pasiva o “por eventos”, además de dotar de equipos de bioseguridad al personal sanitario y realizar acercamientos para, de ser posible, comprar vacunas en el exterior.

“En las últimas administraciones se despidió a muchas personas. Los sistemas de vigilancia nacen y se procede a través de nuestros especialistas. Si nosotros no tenemos epidemiólogos, poco podemos vigilar. Desarticularon las redes de vigilancia y los procesos de formación. Estamos trabajando para transformar el sistema de vigilancia del país”, sostiene Pérez.

Patricio Rojas, médico investigador del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito, califica como errado el mecanismo con el que Salud vigila la enfermedad, que se ha propagado en 75 países del mundo y registra, hasta ahora, más de 16 mil contagios. Rojas plantea que esta debe realizarse de manera activa.

Nosotros hacemos vigilancia basada en eventos. A partir de una alerta, nosotros desplegamos a nuestros equipos de vigilancia epidemiológica para levantar muestras y hacer el cerco epidemiológico. Francisco Pérez,

​subsecretario de Vigilancia Epidemiológica

“El virus ya está aquí, y aunque haya sido reportado en tres personas, no significa que solo tenemos tres casos. Y no sabremos realmente cuántos hay si no comenzamos a buscarlos. No hay que esperar a que estos se reporten”, concluye Rojas.

Prepararse para todo tipo de escenarios, es lo que recomienda el epidemiólogo Washington Alemán, quien opina que Salud no cuenta con un sistema de vigilancia apropiado. No obstante, recomienda que Salud debe reforzar las medidas preventivas y “evaluar la posibilidad de que el Inspi (Instituto Nacional de Salud Pública e Investigación) fabrique la vacuna contra la viruela convencional, que ha demostrado dar una protección”.

Hay que ver lo que sucedió en otros países. Comenzaron a reportar dos o tres casos, pero cuando empezaron a hacer vigilancia epidemiológica activa, los contaban de a cien. Patricio Rojas,

​catedrático e investigador

en la USFQ

Ante esto, Pérez dijo que el Inspi actualmente no cuenta con la capacidad instalada para fabricar vacunas. “Ahora se están creando otros productos diferentes a los de vacunación”.