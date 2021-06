Salud: La ampliación de la vacunación será solo en zonas con baja demanda

El Ministerio de Salud Pública (MSP) del Ecuador precisó que la ampliación de los rangos de edad de la población objetiva para la vacunación contra la Covid-19, anunciada por el presidente Guillermo Lasso, será solo en las zonas donde se registra una menor asistencia o demanda, las cuales están por definirse.

Así lo indicó este martes 22 de junio la ministra de Salud, Ximena Garzón, en un conversatorio virtual con medios de comunicación. Es decir, por lo pronto, no habrá una vacunación masiva general para que vaya a inmunizarse el que deseé, a pesar del ausentismo reportado en diversos centros de vacunación del país

Garzón explicó que, mientras en algunos sitios se registra ausentismo, en otros, como en la Zona de Salud 9 (Distrito Metropolitano de Quito), la demanda es alta y hasta ha superado las expectativas. Alegó también que el objetivo es conservar el orden establecido en el Plan de Vacunación y evitar posibles aglomeraciones.

"Sin embargo, repito, en aquellas zonas en que no existe mucha demanda, estamos viendo la forma adecuada, la estrategia adecuada, para cubrir a otros grupos etáreos y acortar así los periodos de vacunación. Esto lo haremos conocer en forma oficial para que la información que salga a la ciudadanía sea clara y así puedan estar bien orientados", indicó.

Garzón también precisó que el ausentismo en el total de la población objetiva de vacunación es del 25 %. Es decir, uno de cada cuatro ecuatorianos a los que les tocaba vacunarse en estas fases del plan, no ha recibido la inmunización.

"Nosotros haremos barridos comunitarios para poder determinar por ejemplo, si esas personas no han asistido porque no desean ponerse la vacuna, porque no pueden llegar a los centros de vacunación, por qué razón. Nosotros lleváramos esas vacunas a sus casas o a los centros de esos lugares", ofreció.

En otros temas relacionados, la ministra reitero que el Gobierno sigue negociando la compra de vacunas Sputnik con Rusia y que están a la espera de la respuesta. De igual forma, que han insistido en los pedidos de auditorías internas e informes a las unidades de salud públicas del país, para determinar las razones de las faltas de insumos y medicamentos , así como para organizar las adquisiciones de manera transparente.

Además, aseguró que hasta ahora no han recibido ningún reporte de "eventos adversos" o brotes de infectados entre los alumnos y personal de establecimientos educativos que pidieron volver c clases presenciales.