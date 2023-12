Salcedo está libre pero tiene una orden de prisión por el ‘Caso Metástasis’

El abogado José Moreno confirmó la tarde de este 14 de diciembre de 2023 que existe una orden de prisión contra de sus clientes Cristian Romero Moya y Daniel Salcedo Bonilla, pero esta no ha podido ser ejecutada y ellos están libres.

“Sí, les allanaron las casas, sí, les hicieron incautaciones; los exámenes periciales establecerán si esos indicios tienen o no conexión con los hechos materia de investigación”, sostuvo Moreno.

Según el jurista, la única conexión que existe entre Leandro Norero y Cristian Romero es que fue su abogado. “Ahora hay que saber a quién se defiende, porque entonces el abogado que defiende a una persona, cuyo curriculum no puede ser del agrado de la mayoría, tendría que decir no porque sino me meten preso”.

El jurista dijo que sus clientes no han salido del país y que se presentarán a la justicia, pero que necesitan primero tener acceso al expediente ya que nunca se les notificó. Además, aseguró que sus clientes no fueron alertados del operativo, pese a que desde la tarde de ayer el expresidente Rafael Correa ya publicó en redes sociales sobre los allanamientos.

“Se inicia una investigación previa en donde todos los procesados son personas que todos conocen, pero durante el desarrollo de la IP (indagación previa) nunca le informaron para que ejerza la defensa”, agregó.

