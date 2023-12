Salazar: "El caso de Glas debe resolverse en los tribunales, no en las embajadas"

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, aseguró este lunes 18 de diciembre que el exvicepresidente de la República, Jorge Glas Espinel, debe resolver su situación judicial “en los tribunales, no en las embajadas”.

Así lo manifestó en una entrevista con el canal Teleamazonas, al ser consultada sobre el ingreso de Glas a la Embajada de México, en Quito, ocurrids durante el fin de semana.

La Fiscal señaló que ya solicitó a la Corte Nacional de Justicia que señale fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos por el caso Reconstrucción.

En la entrevista Salazar señaló que hubo “varios intentos de dilatar esta acción”. Por lo tanto, explicó que el 16 de diciembre se envió un oficio a la Policía Nacional para que localice a Glas y lo traslade a la Fiscalía para “cumplir algunas diligencias".

“No hay una orden de detención. No hemos solicitado que sea capturado. Simplemente el ciudadano tiene que concurrir a la Fiscalía General del Estado. No tiene una orden de detención, Entonces no se puede hablar de que lo estamos persiguiendo, solo estamos realizando actos de investigación”, aclaró la Fiscal.

Para ella, la filtración de la información tiene que ver con las redes de corrupción que aún operan en el sistema judicial. Según dijo, eso explica por qué el exvicepresidente tuvo tiempo de “ponerse a buen recaudo” en la Embajada de México.

La fiscal también dio detalles de cómo funcionó la investigación en el caso 'Metástasis'. Dijo que se trabajó de forma reservada con un pequeño equipo, sin embargo, se filtró la investigación cuando se involucró a más policías y fiscales en el proceso.

