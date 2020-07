Romo, Tello y Franco deslindan responsabilidad en audio

El audio de la polémica. Nuevamente las denuncias de presuntos actos de corrupción envuelven a varios asambleístas. En esta ocasión una presunta conversación telefónica entre el exasambleísta del oficialismo, Daniel Mendoza, quien está detenido y acusado de delincuencia organizada por la construcción del hospital de Pedernales, en Manabí, con el legislador por la provincia de Sucumbíos, Eliseo Azuero (BADI), abre una nueva polémica, debido a que se nombra a varios legisladores independientes así como de Alianza PAIS, y a la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

Daniel Mendoza y Eliseo Azuero hablan de repartos y presiones y citan a "María Paula" Leer más

Los involucrados, no todos, en diálogo con EXPRESO, reaccionaron a este audio, negando su participación en cualquier acto de corrupción y que están abiertos a que se les investigue por parte de la justicia y de la Asamblea si ellos han tenido alguna participación en los presuntos actos que se están presumiendo habrían cometido.

“Se nota que es un audio bastante desordenado, que no mantiene hilaridad ni coherencia en la conversación. Es público las diferencias que he tenido con Mendoza, y le he cuestionado de manera directa y frontal, y obviamente, con que él me nombre, o tiene que ver con una situación de venganza o simplemente quiere arrastrar a todo mundo a su basurero”, respondió el asambleísta Raúl Tello (BADI).

Recordó que él votó en tres ocasiones en contra de las iniciativas del Ejecutivo en los últimos meses. Por el archivo a la Ley de Finanzas Públicas a finales de año, y en contra de las leyes de Apoyo Humanitario, contra la que presentó una demanda de inconstitucionalidad y, en contra la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas. Además, que estuvo de acuerdo en que el proyecto de resolución que se presentó para exigir al Consejo de Administración Legislativa (CAL) tramite, de manera urgente, los pedidos de juicio político en contra de los ministros de Finanzas, Richard Martínez, y de Gobierno, María Paula Romo.

A las críticas se sumó el coordinador del BADI, Franco Romero, quien también es nombrado en el audio. El legislador rechazó tajantemente haber participado en estos hechos, al tiempo de criticar el contenido del audio que se ha filtrado. “Para mí ese es un meme hablado, ya que no tiene ni pies ni cabeza”, dijo a este medio.

Adelantó que la próxima semana, los asambleístas que conforman el Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI) harán un pronunciamiento conjunto sobre todo esto que se está denunciando y que intenta involucra a los legisladores de este grupo parlamentario. Considera que no es coincidencia que esto salga en el momento en que en la Asamblea se debe tomar una decisión sobre la designación del vicepresidente de la República.

Romero reemplaza, como encargado, a Daniel Mendoza en la presidencia de la Comisión de Régimen Económico. Él ha votado por la aprobación de varias leyes del Ejecutivo, sobre todo en las urgentes. Fue quien propuso el allanamiento total al veto del Ejecutivo, en la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, posición que fue contraria a la resolución de la Comisión de allanarse en unos e insistir en otros. La moción no alcanzó los votos.

Eliseo Azuero y 12 personas reciben prisión preventiva por delincuencia organizada Leer más

En tanto, los asambleístas María Mercedes Cuesta, quien ha votado junto con el oficialismo en varios proyectos de ley; así como el presidente de la Asamblea, César Litardo, no contestaron al requerimiento de EXPRESO, ni por escrito ni por teléfono.

Quien sí respondió fue la ministra de Gobierno, María Paula Romo. “La investigación la impulsé yo y empezó hace 4 meses. No es casual que saquen una conversación que no dice nada de mí, solo repiten insistentemente mi nombre, justamente el día de hoy. Hay muchos sectores a los que les resulto incómoda y muchos que hoy están investigados y que tendrán que darle explicaciones a la justicia. Nunca he cedido a presiones ni chantajes, nunca una conversación sobre algo ilegal e incorrecto, pueden seguir buscando e intentando cuestionarme y yo responderé cuantas veces sea necesario”, dijo a EXPRESO.

LOS PROTAGONISTAS.

“Audios no se apegan a verdad” René Fraga

“Debo ser categórico en descartar que la transcripción de estos supuestos audios que circulan en los medios de comunicación, no se apegan a la verdad y lo probaré las veces que sean necesarias ante las autoridades”. Eliseo Azuero

​Asambleísta BADI

“Que me investiguen todo” René Fraga

“Las afirmaciones que se quieren dar son falsas, estoy dispuesto a que me investiguen todo, no tengo ningún problema, si alguien tiene una prueba que demuestre que he cometido un acto de corrupción, renunciaré de manera inmediata”.

Raúñ Tello

​Asambleísta BADI

“Yo no le doy validez alguna” René Fraga

“Yo no sé de dónde sale, cómo sale, a eso no le doy ninguna importancia, ninguna validez, es un absurdo y todo se tendrá que ventilar en la Fiscalía en la Función Judicial. Creo que todo está alrededor de la elección de vicepresidente”. Franco Romero

​Coordinador del BADI

SILENCIO René Fraga