Ecuador inició el pasado 1 de octubre el censo en línea. Los ciudadanos que opten por esta alternativa, podrán registrar sus datos en la página del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y descargar el certificado de haber sido censados hasta el próximo 31 de octubre. Luego de esta primera fase, en la que se prevé recoger los datos de un millón de hogares, 18 mil encuestadores darán inicio a una segunda etapa: recorrerán las provincias del país del 7 de noviembre al 18 de diciembre para ejecutar el censo presencial a las familias que no se registraron en la plataforma digital.

¿Cómo responde la población al censo en línea?

Hemos tenido la acogida prevista. Durante los primeros tres días, 75 mil hogares se inscribieron en línea. Eso serían aproximadamente 250 mil personas censadas. Aunque es importante que la ciudadanía sepa que esta es solo una opción que fue proyectada para las personas que pasan fuera de casa, para que, en vez de esperar que el censista llegue entre noviembre y diciembre próximo a su vivienda, puedan registrarse desde cualquier dispositivo electrónico.

¿Cómo garantizan la veracidad de los datos que se recogen a través del aplicativo?

Es un tema de corresponsabilidad, porque si el ciudadano de forma deliberada da información no veraz, no solo se está afectando a él, sino también a su barrio, ciudad y país. Si la información no es correcta, en los próximos años se tomarán decisiones con datos imprecisos. Por eso, este tipo de censos parten del compromiso de los ciudadanos, porque si el ciudadano quiere mentir por internet, también lo hará en el censo presencial.

Pero pueden surgir confusiones, ¿Cómo las asiste el INEC?

Hemos trabajado en varios puntos para esto. Como por ejemplo, el censo contiene preguntas básicas que fueron elaboradas y sometidas a pruebas cognitivas y grupos focales para evitar que estas generen algún tipo de complejidad. También implementamos en el aplicativo y página web material de apoyo, para que los usuarios que tengan dudas sepan cómo hacerlo.

¿Cuál es el nivel de importancia del Censo Poblacional 2022?

Esto es igual o más importante que las elecciones, porque en las elecciones solamente votan las personas mayores de 16 años. En cambio, en el censo se recoge la información de todos los ecuatorianos, desde los más chiquitos hasta los adultos mayores. Por eso es necesario que la población responda con veracidad, porque esos datos no solo le van a servir al Gobierno, también al sector privado, a la academia y a la sociedad civil.

¿Es un ejercicio democrático?

En el censo de población eres tú respondiendo tu realidad y la de tu familia. Es el ejercicio más democrático que tiene una sociedad. Porque con esto se construye la hoja de ruta para mejorar esas problemáticas que aquejan a los habitantes del país.

¿Existen garantías de seguridad para que los datos no se filtren y sean mal utilizados?

Tenemos como norma garantizar la custodia de la información. Por eso, una vez recopilados todos los datos de la población, se realiza un proceso de anonimización. Es decir, se descodifica la información y antes de liberarla a una base de datos en la página web, se sustraen variables muy personales como número de cédula o nombres. Queda anónima.

¿Continuarán con el censo penitenciario después del amotinamiento en Cotopaxi?

Se suspende temporalmente hasta que existan las garantías de seguridad para el personal civil. Así lo determinó el SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores). Aunque está concluido en su mayoría. De los 20 centros de privación que había que censar, solo nos falta el centro carcelario de Guayas.

¿Cómo avanza la estructuración de las encuestas que se realizarán el año próximo?

Estas están en fase de diseño con asistencia técnica internacional. Después del censo se realizará la encuesta de presupuestos familiares y la nueva encuesta de mercado laboral.