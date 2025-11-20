"Mientras yo viva, él no regresa" le dice Roberta Zambrano a Javier Buitrón

La prefecta de Esmeraldas arremetió contra el exgobernador durante la sesión solemne por los 178 años de provincialización.

La prefecta Roberta Zambrano junto al ministro Jhon Reimberg y otras autoridades provinciales durante la sesión solemne por la provincialización.

La prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano, aprovechó su intervención durante la sesión solemne por los 178 años de provincialización para lanzar una de las declaraciones más contundentes de su administración: “Mientras yo viva, él no regresará”, dijo en referencia al coronel Javier Buitrón, exgobernador y exjefe policial de la provincia.

La prefecta, visiblemente alterada y con una audiencia que seguía cada gesto, acusó a Buitrón de haber traicionado su confianza cuando ocupó el cargo de gobernador y aseguró que, lejos de contribuir a reducir la violencia, los índices delictivos aumentaron durante su gestión. Sus palabras fueron directas, sin matices, pronunciadas en un momento en que el clima de inseguridad continúa marcando la vida de los esmeraldeños.

Justamente mientras se desarrollaba la sesión solemne, a la que asistió como invitado el ministro del Interior John Reimberg, un nuevo crimen al estilo sicariato se registró en la ciudad, sumando seis asesinatos en lo que va de la semana en Esmeraldas. El hecho se produjo apenas horas después del asesinato de una guía penitenciaria.

En su discurso, Zambrano recordó los episodios más duros que, según dijo, ha enfrentado desde que asumió la Prefectura. Relató amenazas de mafias, ataques contra su integridad y la muerte de un policía “fuera de su casa”. Rememoró cómo dos guardias fueron incinerados y cuatro trabajadores asesinados, mientras presuntos grupos criminales intentaban intimidarla: “Aquí me pusieron bombas. No claudiqué”, afirmó.

También mencionó que, en medio de esa oleada de violencia, tuvo que enviar a sus hijas fuera del país por seguridad. “Me dijeron: ‘¿Te crees sabida? ¿Nos mandas a nosotros para enfrentarte a la delincuencia?’ ¿Pero quién lo iba a hacer?”, expresó ante el público que la escuchaba en silencio.

Javier Buitrón conversa con un grupo de estudiantes durante uno de sus recorridos habituales por las calles de Esmeraldas Cortesía

Convocatoria para solicitar el regreso de Buitrón a Esmeraldas

(Video) Daniel Noboa manda a regalar 2.000 muñecos de él en Esmeraldas: ¿Por qué? Leer más

La prefecta ligó su postura hacia Buitrón con las recientes convocatorias que circularon en redes sociales, donde un grupo de ciudadanos invitaba a “unir fuerzas” y realizar una movilización prevista para este jueves 20 de noviembre en las calles Salinas, con el objetivo de exigir el reintegro del coronel Javier Buitrón a la provincia. El exgobernador, quien también ocupó cargos policiales en Esmeraldas, mantiene aspiraciones políticas y, según diversas fuentes, buscaría una candidatura a la Prefectura en 2027.

Zambrano rechazó de forma frontal esa convocatoria, asegurando que detrás existirían intentos de manipulación política: “Qué pena, pero tú aquí no regresas. Yo quiero paz para mi provincia. Como que si el Presidente le va a tener miedo a cuatro pelagatos que se paren”, finalizó antes de retirarse de la tarima, dejando en el recinto un ambiente cargado y expectante.

El pronunciamiento de la prefecta marca un nuevo capítulo en la disputa política interna de Esmeraldas, donde la seguridad ciudadana, la presencia estatal y los liderazgos locales se han convertido en ejes de debate permanente.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!