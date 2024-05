Ricardo Rivas: “Pediremos una ampliación de las actas entregadas”

Luego de seis años del crimen, el gobierno de Daniel Noboa entregó información desclasificada a los familiares del equipo periodístico de diario El Comercio, que fue secuestrado y asesinado cuando realizaba la cobertura del ataque de disidentes de las FARC en la frontera norte con Colombia.

(Lea también: Caso Metástasis: procesados están unidos por autos y testaferros)

¿Cuál fue la información que les entregaron?

Recibimos las actas número 18, 19 y 20, de acuerdo a la sentencia de la Corte Constitucional (CC) del 4 de abril, en lo referente al caso de Efraín, Paúl y Javier. Se desclasificó esta parte de la información. Nos entregaron 40 hojas de documentación más un CD, donde constan los audios de las sesiones.

¿Qué tienen esas actas?

Es una información que no la hemos contrastado. No me puedo pronunciar públicamente al respecto, pero puedo comentar que es información respecto a lo que pensaba cada uno de los miembros o de las autoridades respectivas en el gobierno del expresidente Moreno. Está su pensamiento, su forma de ver a esta problemática, y sobre todo ver qué es lo que hicieron y lo que no.

Es un documento que se tiene que analizar, contextualizar, qué es lo que quiere decir cada párrafo. También hay que analizarlo con el otro contexto que existe tanto en Fiscalía de Ecuador como en la de Colombia y las investigaciones a nivel periodístico.

¿Está la información que ustedes solicitaron?

Pensamos que en las actas van a estar afirmaciones directas, concisas. No es tan así. Están en forma generalizada. Sí te indica un camino, y dos o tres nuevas vías que no considerábamos y que ahora se han abierto. No es una lectura que se ojea y dices 'aquí está la respuesta a mi pregunta'. Hay que entender el contexto. Eso es lo más complicado al momento de leer.

¿Es la información que estaban esperando?

Nunca será completa. Este es un rompecabezas donde hay una pieza más. Faltan más piezas, pero sí te abren otros escenarios para saber dónde ir buscando lo que falta. Lo que sí vamos es a solicitar una reunión con la asesora del Ministerio del Interior para que nos amplíe la información del contexto de esas actas porque hay saltos de página. Por ejemplo, estamos hablando del caso y se saltan siete hojas. No tiene sentido.

Las páginas que menciona, ¿son de otras fechas?

No, son referentes a las mismas actas 18, 19 y 20, solamente que las que se desclasificaron fueron sobre el caso referente a Paúl, Efraín y Javier, pero hay que analizar las variables de contexto para llegar a determinar si afecta o no a la información que se está brindando y nosotros entendemos que sí se afecta, por eso pediremos una ampliación de estas actas.

¿Qué van a hacer con esa información?

Cotejaremos con los audios. Luego, esa documentación tiene que llegar a la Fiscalía de Ecuador para que tome ya incidencia en la investigación que se tiene que realizar. También tiene que llegar a la Fiscalía de Colombia, porque hay esos dos procesos legales.

Además, vamos a enviar otro documento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, porque ellos abrieron el proceso de seguimiento.

¿La información servirá para iniciar algún proceso contra exfuncionarios?

Eso nos lo dirán los abogados en Ecuador. Ellos establecerán si existen las condiciones para iniciar los procesos.

Manabí: ataque armado dentro de una peluquería deja cuatro fallecidos Leer más

¿Cuál es el objetivo final?

Determinar las responsabilidades administrativas, civiles, penales, de acción u omisión que se puedan generar, sean responsabilidades estatales, a nivel de país o individuales. Si cabrían, hay que llegar a esas instancias.

¿Cuánto tiempo le tomará analizar la información?

Espero hasta el miércoles (15 de mayo). Elaboraré un documento con los puntos de conflicto que se generen en la información. Luego la haremos pública, para avanzar en la investigación del asesinato.

¿Van a entregar la información a los medios?

Sí, si es que el equipo legal nos dice.

Contexto

Es hermano del fotógrafo Paúl Rivas, quien junto al periodista Javier Ortega y al conductor Efraín Segarra, eran parte del equipo de diario El Comercio, que fue secuestrado cuando cubría la violencia en la frontera norte. Dice que los documentos que recibieron los analizarán sus abogados Juan Albán, María Miño y Mauricio Alarcón.

Los familiares de los periodistas asesinados recibieron tres actas del Cosepe: la del 28 de marzo de 2018, día de la falsa liberación del equipo; la del 13 de abril, cuando el expresidente Moreno dio la noticia donde reconoció el asesinato y la del 17 de ese mes, cuando aparece un video del secuestro de Katty y Óscar.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!