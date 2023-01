En cuestión de horas la cadete Joselyn Sánchez, quien fue involucrada en la investigación por el femicidio de María Belén Bernal, podría dejar su encierro en un centro carcelario ubicado en el sur de Quito.

La resolución fue adoptada por un juez de la Unidad Judicial de Carcelén que dispuso su inmediata libertad, según informó su abogado Paúl Egred. En los pasillos de la unidad hubo abrazos y felicitaciones, así como lágrimas de los familiares de la cadete que fue procesada en el caso del femicidio de la abogada maría Belén Bernal, ocurrido en la Escuela Superior de Policía Alberto Enríquez Gallo de Pusuquí, el pasado 11 de septiembre de 2022.

#AHORA | Caso #MaríaBelénB.: en Casa de Justicia de Carcelén, se instala la audiencia de revocatoria de medidas cautelares (solicitada por #FiscalíaEc, bajo el principio de objetividad) dispuestas para la cadete Joselyn S. P., procesada en la causa por presunto femicidio. pic.twitter.com/sFxKfhQcWS — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) January 18, 2023

La cadete salió de la audiencia por la parte posterior de la edificación. Se instaló a las 10:00. Según su abogado se ha hecho justicia.

Confirmó que el juez resolvió la inmediata libertad. Destacó que a la fecha no existen elementos de cargo en su contra por lo que espera que la Fiscalía emita un dictamen abstentivo ahora que terminó la instrucción fiscal en esa causa.

Citó que entre las evidencias que se presentaron está un informe que confirma que en la habitación de Cáceres no se encontró material genético de ella y un audio que se había registrado en el celular de la abogada en el que se ha establecido que en la discusión con Cáceres no aparece Sánchez quien tiene prohibida la salida del país como medida alternativa.

A la diligencia también acudió Elizabeth Otavalo, madre de Bernal. Ella dijo que "tendremos que vernos en los tribunales para determinar en el caso de fraude procesal la omisión, por qué no le brindó ayuda, por qué no hizo nada para que mi hija pueda mínimamente estar con vida". Pidió no olvidar las omisiones cuando se pide auxilio y no les asisten.

La diligencia fue solicitada por la Fiscalía, la misma entidad que hace tres meses solicitó su prisión.