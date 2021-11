La propuesta del Ministerio de Educación para un retorno a clases presenciales supone que antes se cumplan las metas del plan nacional de vacunación contra la COVID-19. Esto es, hasta fines de año haber inmunizado al 85 % de la población del país, incluyendo a niños y adolescentes en edad escolar.

La ministra de Educación, María Brown, ha enfatizado que las fechas propuestas para el retorno consideran el calendario de vacunación de los menores. Así, los primeros en volver, este 22 de noviembre, serían los alumnos de los bachilleratos técnicos y rurales. Hay que recordar que los jóvenes de hasta 16 años fueron los últimos del plan inicial 9/100.

El 6 de diciembre entrarían los estudiantes de los demás bachilleratos y los de educación básica superior. Esta última comprende a los de 12 a 15 años, que se vacunan desde el 13 de septiembre. Y el 17 de enero de 2022 se completaría el retorno con los de básica general y educación inicial. Los niños de 5 a 11 años reciben la inoculación desde el 18 de octubre.

El Ministerio de Salud ha indicado que para alcanzar la inmunidad de rebaño, con el 85 % de la población vacunada, es indispensable incluir a los niños. Estima que los infantes de 5 a 11 años superan los 3,6 millones.

No obstante, luego del avance exponencial que tuvo el proceso de vacunación en los meses de julio, agosto e inicios de septiembre, cuando alcanzó al 50 % de la población, el ritmo bajó notoriamente en octubre y lo que va de noviembre. Así, casi dos meses después de haber alcanzado la meta de 9 millones de ecuatorianos vacunados, el número solo ha aumentado a 10,3 millones: esto es, el 58 % de la población.

Además, según las cifras del Vacunómetro (el informativo estadístico oficial de la cartera de Salud), a menores rangos de edad, es menor el porcentaje total de inmunizados.

“Eso está sucediendo en muchos países por la renuencia a vacunarse. Pero también considero que ha faltado mayor difusión y explicación de los beneficios de la vacunación en los niños”, opina el doctor Ilin De la Torre.

“Es muy posible que no se llegue a alcanzar (la meta) porque con la variante delta el porcentaje para llegar a la inmunidad colectiva es mayor”, advierte el especialista en medicina interna.

“Debido a que las dos dosis deben tener cuatro semanas de separación, no es posible llegar a ese 85 % para fines de diciembre”, coincide el analista de datos Carlos Oporto, quien publica estadísticas de la pandemia.

Acota que también se están aplicando refuerzos, lo que hace que no todas las dosis sean para ese grupo menor. Pero reconoce que el ritmo de vacunación volvió a subir en la última semana.

Rosa María Torres, exministra de Educación, estima que el retorno debe ser “cuanto antes”, sobre todo para alumnos del sistema público. “Para los pobres, la mejor opción es el retorno a las aulas cuanto antes. Lo que han vivido en confinamiento es en muchos casos una tortura para niños, niñas y adolescentes, incluida la violencia familiar”.

Añade que el Ministerio de Educación no declara obligatorio el regreso y deja a los padres de familia la decisión. Una elección que no es posible para quienes no tienen los recursos económicos necesarios. “Para mí, como en todo, el problema radica en la desigualdad y la inequidad reinantes en el país”, insiste.

ROSA MARÍA TORRES: EL DEBATE DEBE SER A QUÉ EDUCACIÓN REGRESAN

La exministra de Educación, Rosa María Torres, lamenta que en el país el debate gire todavía en torno a si se debe o no volver a clases y cuándo. “Entre tanto, el mundo debate retornar a qué educación. Es claro que la educación requiere transformaciones profundas, no volver a la vieja normalidad”.

A su criterio, la opción actual “es mucho peor que simplemente volver a la misma educación. Es volver a la misma educación, pero en situación pensada como ‘rezago’ y requerida de ‘nivelación’. No puedo pensar en peor situación que esa”, afirma.