Para finales de este mes, el Ministerio de Educación planifica el retorno presencial obligatorio a clases para todas las instituciones fiscales, particulares, fiscomisionales y municipales del país.

La propuesta ha sido planteada al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional, quien deberá analizarla para dar a conocer la resolución en torno a este tema.

Los primeros en retornar serían los estudiantes de bachillerato técnico, rural y de la región insular. Luego lo harían los alumnos de todos los bachilleratos y básica superior.

Los estudiantes deportistas de la Zona 8 recibieron reconocimientos Leer más

Mientras que el 17 de enero de 2022, todos los alumnos retornarán a las aulas, es decir los estudiantes de básica elemental y media. Esta fecha ha sido propuesta tomando en cuenta que ya han pasado 15 días del retorno del feriado de Navidad y Fin de año. “Si existe cualquier brote en temas de contagio por COVID-19 estos puedan ser contenidos”, manifestó la ministra de Educación, María Brown.

Un retorno a las aulas sin miedo https://t.co/XzEP3bxf0R — Martha Torres Moreno (@MarthitaTorresM) October 31, 2021

Durante el retorno se mantendrán las medidas de bioseguridad como uso de mascarilla, medición de temperatura, distanciamiento social y lavado de manos. Sin embargo, no será obligatorio que el estudiante se vacune contra la COVID-19, manifestó la funcionaria.

El planteamiento del ministerio está siendo analizado por las mesas técnicas del COE que deberán emitir un informe que pasará a la plenaria del organismo, en donde se tomará la decisión final.

Como informó EXPRESO, desde el 7 de junio pasado, en la Zona 8, que abarca los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón, 186 instituciones educativas fiscales y particulares han retornado a la semipresencialidad, de un total de 2.208 existentes.

Maestras desempleadas aprovechan la no presencialidad en las escuelas para nivelar conocimientos de los niños. Esto les genera algo de ingresos.



Por @MarthitaTorresM — Diario Expreso (@Expresoec) October 6, 2021

Estas suman 25.562 estudiantes -de los 747.020 matriculados- que han regresado de manera progresiva y voluntaria a las aulas, luego de más de un año de una modalidad de educación desde casa.

Aunque el número de estudiantes que ha vuelto a la escuela aún no es mayoría, cada día hay más padres que dejan a un lado los temores generados por la pandemia y dan un paso adelante en busca de esa normalidad educativa. No obstante, hay otros que aún no quieren enviar a sus hijos a las aulas, hasta que la situación sanitaria esté controlada.

“Aún nos falta cubrir 120 becas para los alumnos” Leer más

De las 16.290 instituciones educativas que hay en el país, el 46 % tiene aprobado el Plan Institucional de Continuidad Educativa (PICE) para el retorno a la semipresencialidad

Según el Ministerio de Educación, de los 4’300.000 estudiantes a nivel nacional, 612.676 se han acogido al retorno.