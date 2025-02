Resultados electorales: ¿Afectará la nueva Asamblea a la gobernabilidad del país?

Luego de las Elecciones Ecuador 2025, la Revolución Ciudadana (RC) y ADN se dividen el 88% de 151 curules disponibles. Así que, actores políticos y analistas se preguntan cómo se desarrollará el período legislativo 2023-2025: ¿pugnas y cambios de camiseta, para sumarse a una u otra bancada? ¿Será posible aprobar leyes, enviadas por el Ejecutivo?

Todo dependerá de la segunda vuelta

El único asambleísta nacional del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano, prefiere no adelantarse y evitó opinar sobre cómo se desenvolverá el próximo período Legislativo, este martes 11 de febrero del 2025. "Hay que esperar para ver quién gana la segunda vuelta", dijo y enfatizó en que lo contrario sería especular.

También, la politóloga Selene López considera que se trató de una elección atípica. "Nunca dos fuerzas políticas han concentrado el 90% de electores", dijo. Sin embargo, ella destaca que la Revolución Ciudadana podría ser un bloque mayormente cohesionado, del que difícilmente, algunos legisladores se desafilien o se declaren independientes; han tenido casos, pero es más probable que ocurra con ADN".

Selene López dice que habrá que esperar al 13 de abril, cuando se desarrollará la segunda vuelta electoral. Eso incidirá, dice, en que una u otra fuerza política consiga la mayoría. "Además va a depender de cuánto puedan negociar con los asambleístas de Pachakutik, de CREO, de SUMA y de algún independiente".

¿Qué dicen los actores políticos?

"Afectará la gobernabilidad, lamentablemente es un país muy dividido entre el correísmo y noboísmo. Ese es el resultado de que usaran a Pachakutik y a Sociedad Patriótica para sacar a nuestro candidato Jan Topic". Eso sostiene Guillermo Celi, de SUMA.

Para Celi, los resultados de la polarización son dos bloques mayoritarios. "No veo que se puedan hacer grandes consensos. Dependerá del liderazgo del presidente o presidenta de la Asamblea, de la agenda legislativa. Habrá más politiquería que acciones. Me atrevería a decir que veremos bloqueos permanentes y no productividad".

A Juan Fernando Flores, presidente de CREO, le parece peligrosa la conformación de la nueva Asamblea "Los legisladores que no son parte de las grandes bancadas jugarán a ser el pivote, las comisiones serán de 10 asambleístas, el voto dirimente lo tendrá quien las presida. Con ese número de asambleístas en la RC y ADN, habrá ingobernabilidad".

Flores sostiene que "la bancada que no capte los 67 votos para el 14 de mayo será la piedra de tranca del próximo gobierno o el facilitador de lo que se ejecute. Ni la RC ni ADN alcanzaron 77 votos y será un problema".

