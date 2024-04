Resultados consulta popular: en 22 provincias ha concluido el procesamiento de actas

Guayas y Manabí son las únicas provincias en las que no se ha completado el proceso de escrutinio

Con corte a la 01:25, de este viernes 26 de abril, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que en 22 provincias del país se han procesado el total de las actas de la consulta popular y referéndum del pasado domingo 21 de abril.

En Chimborazo, Santo Domingo de los Tsáchilas, Imbabura, Cañar, Loja, Galápagos, Napo, Zamora Chinchipe, Bolívar, Santa Elena, Cotopaxi, Carchi, Azuay, Sucumbíos, Orellana, Tungurahua, Los Ríos, Pichincha, El Oro, Esmeraldas, Pastaza y Morona Santiago se han escrutado el 100 % de las actas.

Guayas y Manabí son las únicas dos provincias en las que aún no se completa el proceso. Sin embargo, los resultados a nivel nacional no han variado, es decir, en 9 de las 11 preguntas gana la opción del Sí y el No se impone en 2, las que planteaban el arbitraje internacional y la contratación laboral por horas.

#GanóLaDemocracia 🇪🇨🗳️



Son 22 provincias que han concluido con el procesamiento de actas. 🖨️



1️⃣ Chimborazo

2️⃣ Santo Domingo de los Tsáchilas

3️⃣ Imbabura

4️⃣ Cañar

5️⃣ Loja

6️⃣ Galápagos

7️⃣ Napo

8️⃣ Zamora Chinchipe

9️⃣ Bolívar

1️⃣0️⃣ Santa Elena

1️⃣1️⃣ Cotopaxi

1️⃣2️⃣ Carchi

1️⃣3️⃣ Azuay… pic.twitter.com/fAyt0IfZvT — cnegobec (@cnegobec) April 26, 2024

Una vez se termine con el procesamiento del 100 % de las actas en todo el país, las autoridades del CNE proclamarán los resultados oficiales. Además, el órgano electoral instaló este 25 de abril la audiencia pública nacional de escrutinio del plebiscito.

El CNE instaló este 25 de abril de 2024 la audiencia pública nacional de escrutinio del referéndum y consulta popular 2024, realizada el 21 de abril de 2024. El órgano electoral revisará las actas levantadas por las juntas provinciales de Ecuador.



Más datos:… pic.twitter.com/8q3Mw36qsw — Diario Expreso (@Expresoec) April 25, 2024

Según el calendario aprobado por el Consejo Nacional Electoral, para el 5 de junio de 2024 se prevé que el país pueda conocer los resultados oficiales del referéndum y consulta popular 2024.

