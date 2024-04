Resultados Consulta Popular 2024: ¿En qué provincias perdió la extradición?

Solo en una provincia del país se impone la opción del No en la pregunta sobre la extradición

Según cifras oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), la implementación de la extradición de ecuatorianos recibió el favor popular de la ciudadanía que acudió a las urnas este 21 de abril de 2024.

Daniel Noboa: "Ahora tendremos más herramientas para luchar contra la delincuencia" Leer más

De acuerdo a como avanza el escrutinio, y con alrededor del 75 % de actas contabilizadas, el Sí se impone con cerca del 65 % al no -que obtiene un 35 %- en la pregunta B del referéndum que plantea la extradición.

Lea también: México busca "acelerar" la entrega de Jorge Glas y darle asilo

RELACIONADAS Mercados internacionales dan como ganador a Noboa en la consulta y los bonos suben

Sin embargo, este resultado no se refleja en todas las provincias del país. En Sucumbíos, la opción del No se impone con el 54 %, frente al 46 % del Sí. Siendo así, esta provincia amazónica que comparte frontera con Colombia Y Perú, la única de las 24 provincias del país en donde no apoyaron, mayoritariamente, la extradición.

La ministra de Trabajo Ivonne Núñez y la asambleísta oficialista Valentina Centeno dicen que fue la pregunta del trabajo por horas fue una propuesta del PSC y Construye.



Los detalles 👉 https://t.co/7HKQodsDGH pic.twitter.com/zpi5yQTYFJ — Diario Expreso (@Expresoec) April 22, 2024

RELACIONADAS Esta es la reacción del correísmo a los resultados de la consulta

Cortes de luz en Ecuador: aquí puedes ver el horario de tu sector Leer más

En Manabí, una provincia en la que el correísmo -agrupación política que hizo campaña por el No en las 11 preguntas- siempre ha tenido un gran respaldo político, existe un resultado ajustado en la pregunta de la extradición. El Sí gana con una ligera ventaja del 51 %, mientras que el No le sigue con el 49 %.

#ConsultaPopular2024 | En medio de un estado de excepción debido a la crisis energética que enfrenta el país, más de 13 millones de ecuatorianos fueron convocados a las urnas para ejercer su derecho al voto. El SÍ se impone en 9 de las 11 preguntas. 👉https://t.co/sdTxP2tISK pic.twitter.com/av6bWKBRsI — Diario Expreso (@Expresoec) April 21, 2024

En el exterior también hubo respaldo para permitir la extradición de ecuatorianos requeridos por la justicia de otros países, en Europa, Oceanía y Asia (68 %), Canadá y Estados Unidos (76 %), Latinoamérica, y El Caribe y África (73 %).

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!