El invicto del gobierno de Guillermo Lasso en materia de corrupción está roto hace rato y no precisamente por el involucramiento del exministro Xavier Vera en un presunto cohecho, señala Mauricio Alarcón, director de la fundación Ciudadanía y Desarrollo.

Afirma que, aunque duela reconocerlo, ya se relatan varios casos en un video presentado en la Comisión de Transparencia de la Asamblea. “El Gobierno no ha hecho caso de las denuncias previas o ha tratado de decir que no pasa nada. Lo cierto es que no podemos tapar el sol con un dedo”.

Es que el caso del exministro de Energía, a quien el presidente Lasso aceptó la renuncia, se incluiría en una lista de alertas que aparentemente no fueron escuchadas desde el Ejecutivo.

Germán Rodas, de la Comisión Anticorrupción, antes que referirse al caso de cohecho que involucra al exfuncionario por un supuesto pedido de 150.000 dólares por un cargo, afirma que la Comisión ha mirado con preocupación la conducta del exministro pero por Coca Codo Sinclair, cuya fiscalización estuvo en manos de la Consultora Vera, presidida por Francisco Vera, padre del hoy exministro.

“Desde ese momento debió ser separado”, cuestiona Rodas. Algo que la Comisión había observado antes. Vera llevaba seis meses como ministro. Antes fue viceministro por 10 meses. El comisionado cree que el Gobierno lo protegió, a pesar de que no era un secreto lo de la fiscalización y la empresa familiar.

Pero no es el único cuestionamiento. “Hemos estado muy preocupados por la presencia de los llamados ‘asesores ad honorem’ de quienes también hemos pedido que se investigue su quehacer, principalmente del grupo de Pons y del señor Cueva, que estuvo encargado de las medicinas”, indica.

Opina que el de Lasso es un régimen en el cual están ocurriendo actos irregulares y de corrupción que no han sido frenados como el del IESS, del que opina “los delegados del presidente no han sido capaces de poner orden a la venta de insumos”.

Rodas alerta que el presidente “está rodeado de una maquinaria que funcionó en beneficio de los gobiernos anteriores, no ha podido desprenderse”.

Alberto Molina, de la Comisión Anticorrupción, insiste en que el Gobierno debería ordenar una investigación a profundidad e imparcial para determinar si el ministro es o no responsable.

La corrupción ha hecho metástasis en todo el cuerpo social y lo más grave es la impunidad.

Alberto Molina, Comisión Anticorrupción

La dimisión de Vera vino precedida por tres allanamientos a sus residencias y las oficinas donde laboraba en Quito. Ruth Hidalgo, de Participación Ciudadana, observa que “es probable que esto termine golpeando a la gestión del presidente Lasso. Se ha demorado demasiado tiempo en salir el ministro”.

Otras salpicaduras

Medicamentos

El segundo caso que ha abierto la Fiscalía a un exfuncionario del gobierno de Guillermo Lasso es para la exministra de Salud, Ximena Garzón. Se investigaría una presunta adquisición de medicamentos caducados. Es una investigación previa que se suma a la abierta en contra de Xavier Vera.

Llamada

Hubo un involucramiento también al consejero de Gobierno Aparicio Caicedo por la filtración de un audio, en el que habría pedido que renuncie al entonces candidato a la Superintendencia de Bancos Raúl González. Reconoció que le llamó, pero afirmó que detrás de eso había un contexto que se debía explicar.

Impuestos

En septiembre de 2021, el presidente Guillermo Lasso pidió la renuncia a Galo Robalino, quien dirigía el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), por no pagar impuestos. Según información del Servicio de Rentas Internas, Robalino no había declarado el impuesto a la renta desde 2009.